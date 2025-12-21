Культура

Пушкинский заповедник приглашает заглянуть в михайловскую библиотеку поэта

С некоторыми книгами из библиотеки А.С. Пушкина знакомят своих online-гостей Государственный музей-заповедник «Михайловское» и хранитель мемориальной усадьбы поэта, кандидат исторических наук Юлия Узенёва. Небольшой, чуть более чем 8-минутный ролик опубликован сегодня, 23 декабря, в официальном сообществе музея в социальной сети «ВКонтакте».

Здесь и далее — кадры из видеоролика Пушкинского заповедника

Юлия Узенёва напоминает своим слушателям о том, что Пушкин был заядлым и вдумчивым читателем, и, будучи в Михайловской ссылке, постоянно обращался к брату и друзьям с просьбами о том или ином издании: «Книг, ради бога книг!»

«По словам биографа поэта Павла Васильевича Анненкова, библиотека в Михайловском поэта росла буквально по часам, — рассказала хранитель. — Пушкин, живя в Михайловском, постоянно интересовался новинками, заказывал их себе. Он просил, порой даже заклинал прислать мемуары Наполеона, записки Фуше. О последних изданиях Байрона Пушкин просил летом 1825 года уезжавшую в Ригу Анну Николаевну Вульф, и позже эти книги были ему присланы при содействии Анны Петровны Керн…»

Юлия Узенёва показала раритеты, которые гости музея могут увидеть сейчас в кабинете поэта в Михайловском. Это, к примеру, французская книга с сочинениями Байрона 1825 года или издание Тацита 1817 года. «Чем более читаю Тацита, тем более мирюсь с Тиберием. Он был один из величайших государственных умов древности», — писал, — цитирует письмо Пушкина Дельвигу из Михайловского Юлия Узенёва.

Из рассказа хранителя можно узнать о том, как поэт отнёсся к стихотворениям крестьянина Фёдора Слепушкина, зачем покупал книги о верховой езде, к чему ему было две Библии.

Напомним, что «книжная тема» постоянно находится в поле зрения музейщиков «Михайловского». Так, уже много лет в Пушкинском Заповеднике воплощают в жизнь конференц-проект «Библиотека в усадьбе». А в нынешнем году здесь стартовал и выставочный проект «Круг чтения», который пользуется большим интересом жителей и гостей региона.