Выставка «Скачи, мой добрый конь» откроется в Пскове 26 декабря

Центральная городская библиотека Пскова приглашает на открытие выставки антикварных и винтажных кукол и игрушек «Скачи, мой добрый конь» из частной коллекции псковички Анны Байдаровой 26 декабря в 17:00.

«На этой выставке время будто замерло. Советские игрушки и старинные Деды Морозы - это целая история страны, семьи, новогодних праздников наших дедушек и бабушек.Больше 50 экспонатов передают ту самую новогоднюю атмосферу — уютную и по-настоящему волшебную», - рассказали в библиотеке.

Особая часть выставки — Деды Морозы разных лет, пресс-опилочные, ватные, картонные, тканевые.

«Здесь Деды Морозы именно такие, какие были в нашем детстве. Вот у меня Дед Мороз такой был, я вспоминаю свое детство, игрушки мы сами делали, лепили из чего-то, колечки делали», - делится впечатлениями Анна Байдарова.

Особенно эта выставка будет интересна молодежи, которая сможет узнать, как встречали Новый год их родители и бабушки с дедушками, другие посетители выставки найдут здесь игрушки, которые когда-то были у них в доме.

А еще на выставку «прискакал» табун лошадок, среди которых есть уникальный механический экземпляр.

«Игрушечные лошадки, служившие верой и правдой многим поколениям, пробуждают самые теплые и светлые чувства у людей всех возрастов. То, что всем нам сегодня нужно, особенно в преддверии новогодних праздников»., - отметили в библиотеке.

Выставка продлится до 19 января.