 
Культура

Ольга Будина высказала мнение о стагнации российского кино

0

Современный российский кинематограф переживает стагнацию из-за отсутствия общей идеологической платформы и размывания традиционных духовно-нравственных ценностей, что приводит к появлению деструктивных образов в экранизациях классики. Такое мнение высказала известная российская актриса и кинорежиссер Ольга Будина в эфире радио ПЛН FM.

Ольга Будина считает, что многие люди искусства сегодня не понимают, в какую сторону двигаться дальше. Она пояснила, что на протяжении многих лет господствовала деструктивная идеология, что вызвало разобщение общества. «Мы сегодня идеологически, духовно, политически в значительной степени разобщены», — указала актриса.

Режиссер подчеркнула необходимость создания общей идеологической платформы, которая объединит большинство сограждан. «Только когда мы все понимаем, куда идем, можем двигаться дальше в этом направлении», — добавила она.

Гостья студии обратила внимание на негативные тенденции в современной культуре. Она разъяснила, что современные авторы опошляют положительные образы героев русских народных сказок и наделяют их чуждыми чертами характера. Ольга Будина привела конкретный пример такого искажения:

«Появляется художник, который говорит: "А я вижу иначе". И он говорит: "А пусть Василиса Прекрасная, на самом деле я условно говорю, да, ну пусть она отправится в бордель"». Актриса выразила активный протест против подобных трактовок, поскольку они разрушают основы культуры. «Должно быть святое. Его нельзя попирать, какие бы хотелки у тебя ни были».

Ольга Будина связала эти процессы с безответственным заигрыванием с западной культурой. Она назвала подобное отношение к детям духовным преступлением. Режиссер заверила, что для исправления ситуации необходима этическая цензура на законодательном уровне.

«Я считаю, что давно пришло время для того, чтобы обозначить всё-таки, понимаете, вот эти красные флажки или там вот эти буйки, за которые нельзя заплывать», — сказала Ольга Будина. По её мнению, деструктивные эксперименты художников не имеют права получать финансирование из государственного кармана.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026