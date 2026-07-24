Ольга Будина высказала мнение о стагнации российского кино

Современный российский кинематограф переживает стагнацию из-за отсутствия общей идеологической платформы и размывания традиционных духовно-нравственных ценностей, что приводит к появлению деструктивных образов в экранизациях классики. Такое мнение высказала известная российская актриса и кинорежиссер Ольга Будина в эфире радио ПЛН FM.

Ольга Будина считает, что многие люди искусства сегодня не понимают, в какую сторону двигаться дальше. Она пояснила, что на протяжении многих лет господствовала деструктивная идеология, что вызвало разобщение общества. «Мы сегодня идеологически, духовно, политически в значительной степени разобщены», — указала актриса.

Режиссер подчеркнула необходимость создания общей идеологической платформы, которая объединит большинство сограждан. «Только когда мы все понимаем, куда идем, можем двигаться дальше в этом направлении», — добавила она.

Гостья студии обратила внимание на негативные тенденции в современной культуре. Она разъяснила, что современные авторы опошляют положительные образы героев русских народных сказок и наделяют их чуждыми чертами характера. Ольга Будина привела конкретный пример такого искажения:

«Появляется художник, который говорит: "А я вижу иначе". И он говорит: "А пусть Василиса Прекрасная, на самом деле я условно говорю, да, ну пусть она отправится в бордель"». Актриса выразила активный протест против подобных трактовок, поскольку они разрушают основы культуры. «Должно быть святое. Его нельзя попирать, какие бы хотелки у тебя ни были».

Ольга Будина связала эти процессы с безответственным заигрыванием с западной культурой. Она назвала подобное отношение к детям духовным преступлением. Режиссер заверила, что для исправления ситуации необходима этическая цензура на законодательном уровне.

«Я считаю, что давно пришло время для того, чтобы обозначить всё-таки, понимаете, вот эти красные флажки или там вот эти буйки, за которые нельзя заплывать», — сказала Ольга Будина. По её мнению, деструктивные эксперименты художников не имеют права получать финансирование из государственного кармана.