На девятом фестивале «Битвы талантов» установили рекорд числа участников в возрасте от 5 до 60 лет

Девятый фестиваль «Битва талантов» в Пскове соберет на сцене парка «Волшебная гора» рекордное количество вокалистов в возрасте от 5 до 60 лет и предоставит профессиональную площадку для самореализации самодеятельных артистов без профильного образования. Об этом сообщил директор проекта Николай Королёв в эфире радио ПЛН FM.

Николай Королёв отметил, что главной отличительной чертой конкурса остается полное отсутствие ограничений по возрасту, жанру или форме одежды. В этом году организаторы столкнулись с беспрецедентным наплывом участников в вокальных номинациях. Директор проекта уточнил: «Вокала в этом году очень много, прямо очень-очень-очень. У нас вокал 5+, вокал 11+, вокал 18+, в каждый по 9–10 человек. Мы уже обрезали им музыку, сказали, что нужно вписаться в три минуты». Он также добавил, что младшей вокалистке конкурса, Алине Кураксе, всего 5 лет, а старшему исполнителю около 60 лет.

Для обеспечения объективности оценивания принципиально разных номеров жюри работает в строго отдельных категориях. Николай Королёв разъяснил этот подход:

«Мы разделяем детей и взрослых, мы разделяем танцы, вокал, мы разделяем художественное слово и спорт. Спорт есть индивидуальный, есть спорт коллективный, есть танцы соло-дуэты, есть танцы коллективные. И танцы коллективные мы разделяем на академические и современные». Организатор подчеркнул, что такая система позволяет дать возможность жюри выбрать лауреатов и обладателей Гран-при в каждой номинации, чтобы «было побольше кубков, больше счастливых людей».

Директор проекта обозначил высокую социальную значимость мероприятия для региона. Он указал на проблему доступа к официальным площадкам: «Много талантливой молодёжи и взрослых людей, куда им туда не пробиться, их не берут, потому что там есть каста, ты должен закончить корочки-мурочки-шмурочки, и после этого тебя выпустят на какую-то сцену, может быть, на разогреве». Николай Королёв заверил, что «Битва талантов» дает возможность выйти на большую сцену тем, кто стартует именно здесь, и многие такие люди сейчас становятся известными артистами.

В составе жюри и в качестве специальных гостей финала выступят вокалистка группы «Руки Вверх!» Лиза Роднянская и диджей «Мисс Ла». Лиза Роднянская анонсировала программу мероприятия: «Сегодня у нас будет небольшой концерт, сделаем дискотеку девяностых с "Мисс Ла", поднимем публику, поднимем всем настроение и вместе с командой молодёжной танцевальной группой "Фреш" исполним нашу новую песню, новый релиз». Артистка также добавила, что фестиваль проходит на сцене парка «Волшебная гора», который в этот же день отмечает свое двухлетие.