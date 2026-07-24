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В честь Святой княгини Ольги прошел молебен на Вечевой площади в Псковском Кремле

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Торжественное открытие I ежегодного фестиваля «Ольгин град: у истоков Святой Руси» состоялось у стен Свято-Троицкого кафедрального собора сегодня, 24 июля, в День памяти Святой равноапостольной княгини Ольги. В честь княгини прошел молебен на Вечевой площади, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На молебне присутствовали губернатор Псковской области Михаил Ведерников, депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, а также глава города Пскова Борис Елкин.

Участники мероприятия прослушали лекцию «Псков и княгиня Ольга». Также на фестивале состоялся концерт, посвященный народно-фольклорному творчеству. 

На фестивале представлены ярмарка, мастер-классы, VR-площадки, лучный тир, детская площадка, фотовыставка и площадка исторической реконструкции. Каждый желающий смог найти себе площадку на основе собственных интересов.

Далее в рамках программы фестиваля состоится лекция «Княгиня Ольга и христианство», все желающие смогут посетить интерактивные площадки и лекцию «Псков — город, который никогда не был побежден».

 

Завершится I ежегодный фестиваль «Ольгин град: у истоков Святой Руси» вечерним концертом «Пою тебя сквозь давность тех веков», посвященный Дню памяти святой равноапостольной княгини и официальным закрытием.

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Пресс-портреты

Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

Елкин Борис Андреевич

Елкин Борис Андреевич

Глава города Пскова

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