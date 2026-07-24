Отзвуки «чудного мгновенья»: Пушкинский заповедник приглашает на арт-экскурсии Михаила Драгунова

В предстоящие выходные, 25 и 26 июля, жители и гости Псковской области смогут побывать на арт-экскурсии известного актёра театра и кино Михаила Драгунова в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».



Лариса Антонова. Аллея Керн (2005). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Как пояснили корреспонденту «Псковской Ленты Новостей» в музее, для поэтических прогулок по парку мемориальной усадьбы Пушкиных и Ганнибалов в эти дни актёр не случайно выбрал программу «Я помню чудное мгновенье…». Именно в июле, в 1825 году, здесь, в Михайловском, ссыльный поэт встретился с «русской Кипридой» — Анной Керн — и создал один из самых известных своих шедевров — стихотворение «К*** ("Я помню чудное мгновенье…")».

«Конечно, участники поэтической прогулки по парку усадьбы “Михайловское“, где даже одну из аллей называют именем Анны Петровны, узнают не только об истории отношений Пушкина и Керн. Михаил Драгунов расскажет своим “арт-экскурсантам“ и о соседке Пушкина, хозяйке имения “Тригорское“, Прасковье Александровне Осиповой, и о её дочерях, и о яблочном пироге, и о жжёнке. Прозвучат отрывки из писем поэта, его дружеские поэтические послания и любовная лирика», — добавили в музее.

В «Михайловском» особо отметили, что программа «Я помню чудное мгновенье…» — лишь одна из многих экскурсий, которые Михаил Драгунов — актёр театра «Русская антреприза» имени А. Миронова, лауреат международного конкурса «Овация», мастер художественного слова — подготовил и проводит в мемориальных усадьбах Пушкинского Заповедника. Эти выступления неизменно проходят с большим успехом.

«В исполнительском портфеле Михаила Драгунова порядка тридцати литературно-поэтических программ. Важно, что все они — не плод некой “артистической фантазии“, но основаны на стихах и письмах Пушкина, воспоминаниях современников поэта, прозаических сочинениях и записках легендарного музейщика, первого послевоенного директора святогорского "Пушкинского уголка" С.С. Гейченко и многих других источниках. Актёр по-настоящему “погружён“ в пушкинскую эпоху. Кроме того, он великолепно чувствует аудиторию. Прогулки с ним пользуются большой популярностью у туристов и жителей Святогорья. Многие гости оставляют благожелательные отзывы о них, например, в социальных сетях, и признаются, что, побывав на одной из программ, решили посетить и вторую, и третью», — добавили в музее.

В заповеднике уточнили, что расписание сеансов арт-экскурсии «Я помню чудное мгновенье…», возрастные рекомендации для её участников и другую важную для гостей музея информацию можно найти на официальном сайте «Михайловского», в «Календаре событий» под соответствующими датами.