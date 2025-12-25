В Пскове отметили 60-летие реготделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры

60-летие регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) отметили в актовом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Валентина Курбатова, где 24 декабря собрались учредители общества и приглашенные гости, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Открыла торжественное заседание председатель отделения Ирина Голубева, выразив благодарность всем присутствующим, особенно отметив Псковскую епархию за поддержку.

Заседание началось с минуты молчания в память об ушедших активистах общества, в числе которых были музейные сотрудники. Участникам показали архивные кадры, запечатлевшие работу членов ВООПИК.

В ходе мероприятия также представили выдержки из протокола №1 учредительной конференции, состоявшейся 27 декабря 1965 года. Ту конференцию открыла Анна Медведева (заслуженный работник культуры РСФСР), были избраны 14 делегатов, включая делегатов первого съезда ВООПИК, среди которых были легендарный директор Пушкинского заповедника Семён Гейченко и Софья Колотилова – первый председатель областного отделения.

На вчерашнем мероприятии в областной библиотеке ВООПИК с 60-летием поздравил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко.

Псковское отделение ВООПИК создали по инициативе Совета министров РСФСР, который 23 июля 1965 года выпустил постановление №882. Целью создания общества стало привлечение широкой общественности к охране памятников истории и культуры. С 1970 по 1983 годы при финансовой поддержке ВООПИК провели реставрационные работы на крепостных стенах Псковского кремля, в церкви Алексея, Человека Божия, на мемориале в порховской деревне Красуха и на ряде братских могил советских воинов.