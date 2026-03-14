52-й фестиваль русской музыки стартовал в Пскове

Традиционный ежегодный фестиваль русской музыки имени Модеста Мусоргского и Николая Римского-Корсакова открылся в Псковской областной филармонии, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Цель фестиваля - показать многообразие перкрасной музыки, которая существует у нас в стране. Она очень разная, интересная по функционалу, назначению. Надеемся, каждый зритель найдет для себя интересный концерт», - сказал исполняющий обязанности директора Псковской областной филармонии Александр Боярков и напомнил, что концерт продлится неделю.

Первый концерт фестиваля под названием «Римский-Корсаков. Тысяча и одна ночь» начался 14 марта в 19:00.



Программа текущего фестиваля отличается тематическим направлением «Единство народов России». За неделю зрители смогут услышать произведения музыкальных коллективов разных регионов России.

Среди участников мероприятия выступают Мужской хор национальной песни филиала Мариинского театра в Северной Осетии, Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, ансамбль русской музыки «Псков» и .

Фестиваль проходит в рамках реализации национального проекта «Семья».

Всего запланировали пять концертов. Среди последующих мероприятий — юбилейный вечер ансамбля русской музыки «Псков», выступление коллектива из Башкортостана и фольклорного ансамбля «Будимир».