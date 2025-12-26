Спектакль «Довлатов» привезет Театр имени Ленсовета в Псков в феврале

10-11 февраля 2026 года состоятся гастроли Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета в Пскове. На большой сцене Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина будут показаны спектакли «В лучах» Анджея Бубеня и «Довлатов» Евгении Богинской, сообщили Псковской Ленте Новостей в театре.

Фото: Псковский театр драмы им. А.С.Пушкина

В спектакль «Довлатов» по прозе одного из главных ленинградских писателей 1960-1970-х Сергея Довлатова вошли рассказы, написанные им в эмиграции: «Роль», «Полковник говорит — люблю», «Третий поворот налево», «Встретились, поговорили», фрагменты повестей «Заповедник» и «Иностранка», сборников «Наши» и «Чемодан».

Внимательно вглядываясь в довлатовских героев, режиссер Евгения Богинская расскажет историю, за мнимой легкостью которой прячутся обычные люди, потерявшиеся и пытающиеся обрести новые смыслы и опоры. Проза Довлатова в спектакле соединяется с песнями театрального режиссера и писателя Николая Русского, безвременно ушедшего из жизни в 2023 году.

В спектакле заняты артисты Евгения Евстигнеева, Александр Крымов, Анна Мигицко (одна из исполнительниц главной роли в спектакле Псковского театра драмы «Лягушки»), Римма Саркисян, Максим Ханжов, Лидия Шевченко, Иван Шевченко и Всеволод Цурило, игравший в псковском спектакле 2016 года по произведениям Довлатова «Человек, обреченный на счастье».

Спектакль «Довлатов» (16+) состоится 11 февраля на большой сцене Псковского театра драмы в 19:00. Подробности и билеты.

Санкт-Петербургский государственный академический Театр им. Ленсовета — один из самых известных театров Северной столицы. «У нас за плечами большая история, в 2023 году мы отпраздновали 90-летний юбилей. Наш театр знают и любят зрители самых разных возрастов и вкусов: от тех, кто вырос на режиссуре Игоря Владимирова, на спектаклях, в которых играли Алиса Фрейндлих и Михаил Боярский, — до молодого поколения театральных зрителей, вкусы которых сформировали яркие эксперименты Юрия Бутусова. <…> Но мы уверены, что одной только истории и известного имени недостаточно: государственный театр должен постоянно двигаться вперед и развиваться», — говорят в театре.