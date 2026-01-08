«Квартирник» на «ПЛН FM»: лучшие хиты группы «Слёзы счастья»

Слушайте на волнах ПЛН FM (102.6 FM) новый выпуск программы «Квартирник», и сегодня в гости к ведущему Дмитрию Иванову придет (хоть и не в полном составе) коллектив, который в этом году будет отмечать 25-летие - «Слёзы счастья»!

Денис Кугай (фронтмэн группы, вокалист), Борис Никитин (барабаны), Софья Тимофеева (аккордеон) и Павел Комляков (гитара) исполнят лучшие песни группы, а также расскажут, как для «Слез счастья» прошел 2025 год.

Помимо этого, гости студии поделятся планами на наступивший год.