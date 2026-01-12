Культура

Литературный показ одежды устроят в Пскове в Крещенский сочельник

0

В Крещенский сочельник, 18 января, в библиотеке имени Валентина Курбатова в Пскове в рамках проекта «Рождество начинается здесь» пройдет литературный показ одежды русской культуры «Ожившие страницы. Снежный переплет», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

«Именно в этот предпраздничный день мы приглашаем вас на уникальное событие – "Ожившие страницы. Снежный переплет". Это не просто показ одежды, это настоящее погружение в сердце русской культуры, где каждая деталь имеет значение, а каждая вещь – свою историю»,  - обратились к жителям региона представители библиотеки.

Показ будет состоять из нескольких тематических блоков, каждый из которых посвящен определенному литературному жанру или яркому периоду в истории отечественной иллюстрации.

Мероприятие пройдет в пространстве Псковской областной библиотеки имени Валентина Курбатова по адресу: улица Профсоюзная, дом 2. Каждый зал или зона будет стилизована под конкретное произведение или жанр.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026