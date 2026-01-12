Литературный показ одежды устроят в Пскове в Крещенский сочельник

В Крещенский сочельник, 18 января, в библиотеке имени Валентина Курбатова в Пскове в рамках проекта «Рождество начинается здесь» пройдет литературный показ одежды русской культуры «Ожившие страницы. Снежный переплет», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

«Именно в этот предпраздничный день мы приглашаем вас на уникальное событие – "Ожившие страницы. Снежный переплет". Это не просто показ одежды, это настоящее погружение в сердце русской культуры, где каждая деталь имеет значение, а каждая вещь – свою историю», - обратились к жителям региона представители библиотеки.

Показ будет состоять из нескольких тематических блоков, каждый из которых посвящен определенному литературному жанру или яркому периоду в истории отечественной иллюстрации.

Мероприятие пройдет в пространстве Псковской областной библиотеки имени Валентина Курбатова по адресу: улица Профсоюзная, дом 2. Каждый зал или зона будет стилизована под конкретное произведение или жанр.