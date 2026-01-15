Культура

Работу псковского фотографа представят на выставке «ЧБ» в Новосибирске

Псковичка Александра Васильева, окончившая художественное отделение Детской школы искусств, примет участие в выставке проекта черно-белой фотографии «ЧБ» в Новосибирске, посвященной выразительности монохромного изображения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил представитель участницы.

Фото: Александра Васильева

Выставка черно-белой фотографии посвящена монохромному изображению и включает в себя форму, свет и смысл без лишних деталей.

Работа Александры Васильевой была сделана в горах Дагестана и посвящена самобытности жизни, ее укладу и единству одной большой страны. Фотография также приурочена к 2026 Году единства народов России.

«Александра Васильева фотографирует более двадцати лет в нескольких жанрах, в том числе - пейзаж. Данное дело росло из профессии художника, которым она является уже на протяжении пятнадцати лет, окончив художественное отделение Детской школы искусств города Пскова. Фотография - это некая экранизация того, что видишь, чувствуешь и хочешь передавать в массы», - отметила представитель фотографа.

Выставка пройдет в Новосибирске с 3 по 26 апреля по адресу: Новосибирская область, Новосибирск, улица Романова, дом 23 в галерее «Арт Ель». Всего на ней будет представлено 100 работ. 

