«Только для тебя»: как «СамоРезы» подарили псковским женщинам путешествие во времени

Восьмое марта в Пскове давно имеет особое звучание. И дело не только в тюльпанах и первых лучах весеннего солнца. Для зрелых дам этот день прочно ассоциируется с концертом любимой группы. Музыканты «СамоРезов» уверены: удивлять своих любимых женщин нужно всегда, а в Международный женский день — особенно ярко. Очередным доказательством этому стал ежегодный концерт коллектива, который прошел в псковском Доме офицеров. И название программы — «Только для тебя» — оказалось не просто красивым заголовком, а честным обещанием. Вечер превратился в признание в любви, сотканное из музыки, неожиданных сюрпризов и абсолютной искренности. Подробнее – в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Дом офицеров

Женщины всех возрастов заполняют фойе. Юные девочки, пришедшие с мамами, элегантные дамы в кружевных платках, смешливые подружки — здесь собралась та самая публика, для которой «СамоРезы» давно стали чем-то большим, чем группа. Для Пскова это уже бренд, маркер качества, синоним хорошего настроения и любви к родной культуре. Коллектив знают далеко за пределами области — в Москве и Санкт-Петербурге у них тоже плотный гастрольный график. Но традиция есть традиция: каждый год 8 марта «СамоРезы» играют для своих, для псковичек. И этот вечер не стал исключением.

Фигура первая — приветственная

Концерт начался с фирменного хита коллектива — песни «Елы-палы». Народные костюмы, задорные голоса и та самая «псковская» энергетика моментально создали настрой — будет праздник. Артисты ворвались на сцену, словно весенний ветер, сметая остатки зимней хандры.

Первую официальную паузу взял солист Александр Царкозенко. Он вышел к микрофону с тем особым волнением, которое бывает только тогда, когда говоришь о самом главном.

«Пожелать очень много хочется. Меня ребята иногда ругают, что я много говорю, но сегодня не говорить о вас сложно. Мы очень волнуемся, потому что впереди вас ждут сюрпризы и премьеры от нас. А вообще, когда мужчины признаются в любви, они очень волнуются. Милые и прекрасные, наши любимые! Хочется в первую очередь поздравить всех мам — спасибо, что дали нам жизнь. А вам, наши любимые женщины, мы желаем всегда весны в душе, мужского внимания, нежности, ласки и заботы. Знайте — мы вас очень любим!» — признался артист.

После такого вступления зал растаял. И полились песни: здесь были и оригинальные обработки народных хитов, и неожиданные каверы на «Чижа» и даже на Анну Асти.

Фигура вторая — широкая

На несколько мгновений время действительно отмоталось назад. Казалось, что в зале запахло майскими гвоздиками и теми самыми советскими открытками. Когда на сцену вышла единственная девушка коллектива, очаровательная Елена Федина, и залихватски исполнила «Валенки» Лидии Руслановой, зал взорвался аплодисментами. В глазах пожилых зрительниц плясали огоньки молодости.

А потом случилась магия. Казалось, сцена сделала кульбит во времени, и зрители перенеслись в эпоху оттепели и первых кинотеатров. Кульминацией этой ретроспективы стало общее исполнение песни «Широка река». Здесь уже было не разобрать, где сцена, а где зрительный зал — пели все.

«Вы знаете, когда поют не только на сцене, но и в зале, это настоящий праздник», — заметил Александр Царкозенко.

Но самым трогательным моментом этого блока стала премьера. Художественный руководитель коллектива, композитор и автор множества песен Андрей Евстафьев представил новое творение. Как признались музыканты, песня «Опоздавшая любовь» родилась очень быстро, но именно такие, написанные на одном дыхании вещи, цепляют сильнее всего. Под переливы гитары в зале повисла та особенная тишина, которая бывает только тогда, когда слушают о сокровенном.

Фигура третья — мечтательная

Внезапно сцена опустела. Елена Федина, допев песню, осталась одна и растерянно огляделась, словно потеряв попутчиков в дороге. Но это был лишь ловкий ход. Через мгновение мужчины вернулись с шикарным букетом цветов, и Александр Царкозенко с притворной строгостью напомнил: «Милые и прекрасные наши дамы. Цветы всегда ассоциировались с весной, красотой, нежностью… С вами».

Это был сигнал к действию. Вокалисты спустились в зал и принялись дарить дамам розы, превратив концерт в живое, непосредственное общение. Атмосфера «расцвела» до предела, когда Елене Фединой вручили ее собственный букет, а следом зазвучала задорная «Сходим, девки, погулять» и динамичная премьера Андрея Евстафьева «Мечтай» — воодушевляющий гимн о будущем и пройденном пути.

Фигура четвертая — отважная

Но главный сюрприз, обещанный в начале вечера, ждал впереди. Денис Горев, виртуоз-балалаечник и вокалист, вышел вперед с загадочным видом: «Дорогие друзья, следующая песня посвящается конкретной девушке. Мы надеемся, что она узнает себя и поднимется к нам».

Зазвучала премьера «Ты доктор моего сердца». Зрители замерли, а затем, словно по команде, повернули головы в центр зала. Там, скромно улыбаясь, стояла женщина, чьи глаза сияли ярче софитов. «Это она», — пронеслось по рядам.

Когда песня стихла, Денис Горев заключил свою избранницу в объятия, а затем повернулся к залу. В его руке блеснула бархатная коробочка.

«В жизни всех женщин есть очень волнительный момент, и каждая хотела бы, чтобы он был особенным. И сейчас, я надеюсь, моя любимая девушка Лиза запомнит это на всю жизнь. Дорогая, выходи за меня замуж!» — резюмировал с волнением артист, встав на одно колено.

«Я скажу «да»!» — ответила счастливая женщина под оглушительные аплодисменты зала.

Казалось, счастье в зале можно было резать ножом и раскладывать по тарелочкам. Но концерт есть концерт. Александр Царкозенко, пряча улыбку, объявил следующую премьеру Андрея Евстафьева, давшую название всему вечеру — лиричную и светлую «Только для тебя».

Фигура пятая — праздничная

Отдав дань нежности, музыканты не могли не подшутить над «молодым». Дразня только что обручившегося коллегу, они заставили его исполнить знаменитую «Свадьбу» Муслима Магомаева.

Энергия в зале достигла пика. Баянист Денис Разумов выдал сольную «Завалинку», а затем весь зал акапельно подхватил «Калину», и уже вместе грянул хит группы «Пчелочка златая». В финале, когда десятки огоньков телефонов зажглись в темноте, грянула легендарная песня «Я из Пскова». Зал в едином порыве встал со своих мест, чтобы… потанцевать.

«Пусть в вашем сердце всегда живет весна. Никогда не теряйте оптимизма. Верьте в лучшее, счастья вам!» — заключил Александр Царкозенко.

Когда голоса артистов стихли и зажегся свет, зрители не спешили расходиться. Они будто не хотели отпускать это состояние. Лица, измотанные до концерта, светились. Глаза, видевшие многое, снова стали молодыми и озорными.

«Я была здесь и год назад. В этот раз вообще слов нет. Я всех ребят знаю, хожу на них с удовольствием. Они трудятся и нас радуют. Я только приехала из Питера, лечилась, но пропустить этот концерт не могла. Он порадовал невероятно!» — поделилась впечатлениями зрительница Лариса.

«СамоРезы» вновь доказали, что они — больше, чем группа. В этот вечер они были и оркестром, и хором, и свадебными генералами, и просто друзьями. Они подарили женщинам Пскова не просто концерт, а настоящее путешествие во времени и эмоциях, где народные мотивы встречаются с современностью, а сцена становится отражением самой жизни.

Душа действительно может путешествовать во времени. Достаточно просто включить хорошую музыку и быть рядом с теми, кого любишь.

Алена Балан