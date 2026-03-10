Литературно-музыкальный вечер памяти Николая Гумилёва проведут в Великих Луках

Литературно-музыкальный вечер «И терн сопутствует венцу...» пройдет в Великолукской центральной городской библиотеке имени Михаила Семевского 17 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Мероприятие посвятили 140-летию со дня рождения и 105-летию со дня гибели русского поэта, прозаика, драматурга и переводчика Николая Гумилёва.

В программе вечера представят стихи и прозу Николая Гумилёва, инструментальные и вокальные произведения, а также расскажут о его жизни.

Ведущей вечера станет поэт, литературовед, публицист, член Союза писателей России, заслуженный работник СМИ Псковской области Людмила Скатова.