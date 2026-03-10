 
Культура

Литературно-музыкальный вечер памяти Николая Гумилёва проведут в Великих Луках

0

Литературно-музыкальный вечер «И терн сопутствует венцу...» пройдет в Великолукской центральной городской библиотеке имени Михаила Семевского 17 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Мероприятие посвятили 140-летию со дня рождения и 105-летию со дня гибели русского поэта, прозаика, драматурга и переводчика Николая Гумилёва.

В программе вечера представят стихи и прозу Николая Гумилёва, инструментальные и вокальные произведения, а также расскажут о его жизни.

Ведущей вечера станет поэт, литературовед, публицист, член Союза писателей России, заслуженный работник СМИ Псковской области Людмила Скатова.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026