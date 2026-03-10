В Пскове запланирован ремонт крепостной стены от Пороховых погребов до Средней башни

На подготовку проектно-сметной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Стены» XII-XIX веков, а именно на ремонт крепостной стены от Пороховых погребов до Средней башни и самой Средней башни Псковский музей-заповедник готов выделить 3 074 744 рубля, следует из документов, опубликованных на портале единой информационной системы в сфере госзакупок.

Изображение: Яндекс. Карты. Состояние стены на 2023 год

Объем работ будет составлять 3 015,77 кубических метра. В их числе 1 050,77 кубических метра - это участок крепостной стены от Пороховых погребов до Средней башни и 1 965 кубических метра - Средняя башня. Отмечается, что процент утраты первоначального облика не определён.

Определить поставщика планируется 20 марта. Подготовить всю необходимую для ремонта документацию он должен будет до 30 сентября текущего года.

Ранее сообщалось, что масштабную работу по сохранению Крепости в Пскове планируют провести к 450-летию героической обороны города от войск польского короля Стефана Батория.