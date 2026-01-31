Фильм «Август» получил премию «Золотой орел» в шести номинациях

Фильм «Август» режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева по мотивам романа Владимира Богомолова «Момент истины» получил призы в шести номинациях кинопремии «Золотой орел», включая гран-при за лучший игровой фильм. ХХIV торжественная церемония вручения премии «Золотой орел» прошла в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм».

Фото: Григорий Сысоев

Кроме главного приза, картина также получила ещё пять наград: трио ведущих актеров — Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков — были признаны лучшими исполнителями мужских ролей, Илья Лебедев удостоился статуэтки за лучший монтаж, Максим Шинкоренко — за операторскую работу, компания Online VFX Studio — за визуальные эффекты, Дмитрий Емельянов — за лучшую музыку к фильму.

Серьезную конкуренцию «Августу» составил фильм «Пророк. История Александра Пушкина», который собрал награды в семи из четырнадцати заявленных номинаций: Феликс Умаров был признан лучшим режиссером, лучшим звукорежиссером — Алексей Самоделко, лучшим художником по костюмам — Татьяна Патрахальцева, лучшими художниками-постановщиками — Алексей Падерин и Сергей Зайков, призы за лучшие женскую и мужскую роль второго плана — Аня Чиповская и Сергей Гилев, за лучший сценарий — Василий Зоркий и Андрей Курганов.

В телевизионных номинациях все награды забрал проект «Атом», признанный лучшим телесериалом. «Орлов» за лучшую мужскую и женскую роль в нем получили актеры Алексей Гуськов и Екатерина Климова, пишет РИА Новости.

Премия «Золотой орел» учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.