 
Культура

Фильм «Август» получил премию «Золотой орел» в шести номинациях

0

Фильм «Август» режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева по мотивам романа Владимира Богомолова «Момент истины» получил призы в шести номинациях кинопремии «Золотой орел», включая гран-при за лучший игровой фильм. ХХIV торжественная церемония вручения премии «Золотой орел» прошла в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм». 

Фото: Григорий Сысоев

Кроме главного приза, картина также получила ещё пять наград: трио ведущих актеров — Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков — были признаны лучшими исполнителями мужских ролей, Илья Лебедев удостоился статуэтки за лучший монтаж, Максим Шинкоренко — за операторскую работу, компания Online VFX Studio — за визуальные эффекты, Дмитрий Емельянов — за лучшую музыку к фильму. 

Серьезную конкуренцию «Августу» составил фильм «Пророк. История Александра Пушкина», который собрал награды в семи из четырнадцати заявленных номинаций: Феликс Умаров был признан лучшим режиссером, лучшим звукорежиссером — Алексей Самоделко, лучшим художником по костюмам — Татьяна Патрахальцева, лучшими художниками-постановщиками — Алексей Падерин и Сергей Зайков, призы за лучшие женскую и мужскую роль второго плана — Аня Чиповская и Сергей Гилев, за лучший сценарий — Василий Зоркий и Андрей Курганов. 

В телевизионных номинациях все награды забрал проект «Атом», признанный лучшим телесериалом. «Орлов» за лучшую мужскую и женскую роль в нем получили актеры Алексей Гуськов и Екатерина Климова, пишет РИА Новости.

Премия «Золотой орел» учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026