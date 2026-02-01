Выставка графики «Легкость фантазии, тяжесть бытия» открылась в Пскове

В Центральной городской библиотеке на улице Конной Пскова (в библиотеке на открылась выставка графики «Легкость фантазии, тяжесть бытия» из работ, предположительно созданных ленинградским художником Игорем Майоровым, который подписывал свои работы чужим именем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в централизованной библиотечной системе Пскова.

Творчество этого художника высоко ценили Мстислав Ростропович, Майя Плисецкая и, например, Жак Ширак. Работы Игоря Майорова есть в личных собраниях Сергея Михалкова, Пола Маккартни, Валентины Терешковой. Представленные в библиотеке на Конной произведения Майорова петербургский журналист, писатель и художник Ирина Дудина получила от его близкого друга и ученика Роберта Габитова. Ирина Дудина лично представила свою коллекцию читателям библиотеки на Конной и рассказала, в какой атмосфере творил Игорь Майоров и среди каких людей он вращался.

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова

Его не приняли в Союз художников, хотя он уже в десять лет получил гран-при международного конкурса детских рисунков, который проходил в Индии в рамках Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, учился в знаменитой школе при Академии художеств и в Художественном училище имени Серова, где преподавала племянница Александра Блока, сразу оценившая его талант.

Однако когда его младший брат Сергей, подросток, стащил портрет Ленина и из хулиганства выколол вождю мирового пролетариата глаза, мать Игоря уговорила его взять вину на себя. Так Игорь Майоров на три года оказался в колонии, которая изменила его судьбу. В тюрьме он освоил искусство чеканки, познакомился с людьми, которые ввели его потом в мир московской богемы, но также пристрастился к алкоголю и впоследствии вторично угодил за решётку из-за того, что взялся защищать знакомую пожилую женщину и ударил её обидчика по голове чайником. Правда, во второй раз сидел он не долго, благодаря заступничеству космонавта Валентины Терешковой, которая тоже с ним дружила.

«Про жизнь Майорова можно снимать сериал. Там вам и Шекспир, и Санта-Барбара», - рассказывала Ирина Дудина.

Переехав в Москву, Майоров сблизился с Тарковским, создал огромное чеканное панно для ВДНХ, обрёл многочисленных поклонников своего таланта и стал зарабатывать творчеством. Он мог за одну ночь создать до 200 работ.

Огромное влияние на Майорова оказал его друг, художник Анатолий Зверев, которого ещё в 60-е годы начали покупать солидные зарубежные музеи. Игорь настолько увлёкся творчеством Зверева, что создал немало произведений в его стиле и, по утверждению их общих друзей, даже подписывал их, как Зверев, – «АЗ».

Оформлением и экспозицией выставки в библиотеке на Конной занимался Григорий Лютый. Он рассказал, что заинтересовался творчеством Игоря Майорова после того, как увидел его работы в одной псковской сидродельне, владелец которой, сам выходец из Ленинградской области, является поклонником творчества этого художника.

«Его работы невозможно не любить. За эту живую манеру. За свободу дыхания. За колоссальное мастерство. Зверев более простой, таких сложных фигур у него не найдёшь. А с картинами Майорова хочется общаться. У них живые глаза!» - отметила Ирина Дудина.

Выставка «Легкость фантазии, тяжесть бытия» будет работать в библиотеке на Конной до 23 февраля.