Книжно-иллюстративная выставка «Вдохновение по имени Пушкин» открылась в библиотеке Пскова

Книжно-иллюстративная выставка «Вдохновение по имени Пушкин», приуроченная ко Дню памяти Александра Сергеевича Пушкина, работает в Псковской областной библиотеке имени Курбатова. Выставка приглашает погрузиться в мир пушкинского наследия через призму искусства: живописи, музыки и литературоведения. Об этом сообщили в сообществе библиотеки ВКонтакте. 

Здесь представлены книги, посвящённые портретам поэта, иллюстрациям к его произведениям, а также работам художников, вдохновлённых пушкинской темой, исследования и альбомы об искусстве пушкинской эпохи, издания о музыкальных интерпретациях сочинений Александра Сергеевича, ноты и пластинки.

«На выставке можно открыть для себя новые грани пушкинского гения через искусство, подобрать книги для углубленного изучения темы или просто насладиться красотой изданий», - отметили организаторы. 

