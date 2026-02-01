Акция «Дарите книги с любовью» проходит в Пскове до 18 февраля

Псковичам предлагают присоединиться к десятой акции «Дарите книги с любовью», приуроченной к Международному дню книгодарения, с 1 по 18 февраля. Различные мероприятия и марафон книгодарения пройдут в Псковской областной библиотеке имени Курбатова.

В рамках акции пройдут мероприятия: «Волонтёры книгодарения», «Растим читателя»: подари книгу библиотеке, праздник чтения «Поэтический клуб «Зеркало» собирает друзей.

Центральное событие – марафон книгодарения «Дарите книги с любовью» пройдет в библиотеке с 1 по 18 февраля. Каждый желающий может принести в дар библиотеке книгу (Профсоюзная 2, 1 этаж).

«Приглашаем псковичей к участию в акции. Принимаются книги в хорошем состоянии, изданные не ранее 2020 года: художественные, научно-популярные, детская литература. Дарите книги с любовью!» - отметили в библиотеке.