 
Культура

В Пушкинском заповеднике пройдут XXIX Февральские музейные чтения

В Пушкинском заповеднике завершился приём заявок на XXIX Февральские музейные чтения, которые пройдут 13 и 14 февраля в малом зале научно-культурного центра, сообщили Псковской Ленте Новостей в заповеднике.

С.С. Гейченко на фотографии Юрия Белинского. Из собрания Пушкинского заповедника

Мероприятие посвящено памяти хранителя этих мест Семёна Гейченко (1903–1993). В этом году тема чтений — «Музеи России — духовный щит Отечества».

Программа включает 22 доклада. Участники обсудят роль музеев и их сотрудников в сохранении культурного наследия, традиций, воспитании патриотизма и гражданственности. Выступят специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Воткинска, Пскова, Луги, Пушкинских Гор и Костромской области.

В рамках чтений представят новые архивные находки по истории Пушкинского заповедника, воспоминания о Семёне Гейченко и его окружении, а также расскажут об истории формирования музейных коллекций и их современном состоянии.

Вход на чтения свободный. Организаторы приглашают всех желающих.

