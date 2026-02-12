Святыни Сербской православной церкви увидят псковичи на фотовыставке

В областной библиотеке имени Валентина Курбатова 17 февраля состоится открытие выставки «Святыни Сербской православной церкви». Посетители увидят около 40 фотографий сербского мастера Миодрага‑Миши Бранковича, на которых запечатлены величественные монастыри Афона и Сербии. На открытии гости смогут лично пообщаться с автором снимков и узнать подробности его творческого пути, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.
Выставка организована совместно с Государственным музеем-памятником «Исаакиевский собор». В экспозиции представлено около 40 снимков сербского фотографа Миодрага-Миши Бранковича которые раскрывают посетителю мир необъятной красоты и духовности Афона, где художник побывал более сотни раз – обители святого Саввы и Хиландара.
Кроме того, серия фотографий знакомит с миром гармонии природы и архитектуры Цетинского монастыря, монастыря Печского патриархата, Острога, Милешевы, Грачаницы, Сопочан, Студеницы, Высоких Дечан.
Выставки фотографий Миодрага-Миши Бранковича проходили в Сербии, Черногории, Франции, Германии, других странах, а также в России, где мастер вдохновился неповторимой атмосферой русских монастырей – Александро-Невской лавры, Александро-Свирского, Коневецкого, Тихвинского и Валаамского монастырей.
У гостей открытия выставки будет уникальная возможность пообщаться с фотохудожником, задать вопросы и узнать интересные подробности о его творческого пути.
Выставка будет открыта до 28 февраля в часы работы библиотеки по адресу: Псков, улица Профсоюзная, дом 2.
На территории современной Сербии и за ее пределами, на Афоне и в странах бывшей Югославии, расположены исторически значимые духовные центры Сербской православной церкви. В большинстве своем древние обители неоднократно подвергались разрушительным набегам во времена османских завоеваний. Двадцатый век также нанес непоправимый ущерб национальным святыням. В начале ХХI века Хиландар, один из старейших монастырей, где хранятся священные реликвии православной церкви, сильно пострадал от пожара.