Святыни Сербской православной церкви увидят псковичи на фотовыставке

В областной библиотеке имени Валентина Курбатова 17 февраля состоится открытие выставки «Святыни Сербской православной церкви». Посетители увидят около 40 фотографий сербского мастера Миодрага‑Миши Бранковича, на которых запечатлены величественные монастыри Афона и Сербии. На открытии гости смогут лично пообщаться с автором снимков и узнать подробности его творческого пути, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Выставка организована совместно с Государственным музеем-памятником «Исаакиевский собор». В экспозиции представлено около 40 снимков сербского фотографа Миодрага-Миши Бранковича которые раскрывают посетителю мир необъятной красоты и духовности Афона, где художник побывал более сотни раз – обители святого Саввы и Хиландара.

Кроме того, серия фотографий знакомит с миром гармонии природы и архитектуры Цетинского монастыря, монастыря Печского патриархата, Острога, Милешевы, Грачаницы, Сопочан, Студеницы, Высоких Дечан.

Выставки фотографий Миодрага-Миши Бранковича проходили в Сербии, Черногории, Франции, Германии, других странах, а также в России, где мастер вдохновился неповторимой атмосферой русских монастырей – Александро-Невской лавры, Александро-Свирского, Коневецкого, Тихвинского и Валаамского монастырей.

У гостей открытия выставки будет уникальная возможность пообщаться с фотохудожником, задать вопросы и узнать интересные подробности о его творческого пути.

Выставка будет открыта до 28 февраля в часы работы библиотеки по адресу: Псков, улица Профсоюзная, дом 2.

Миодраг-Миша Бранкович родился в 1954 году в Цетине, историческом культурном центре, где находится обитель во имя Рождества Пресвятой Богородицы с особо почитаемыми святынями. В 1978 году он стал членом Ассоциации фото- и кинодеятелей Сербии и посвятил свое творчество неповторимой красоте природы и рукотворного наследия православной архитектуры.

«Духовная и культурная связь России и Сербской православной церкви берет свое начало со времен ее основателя, святого Саввы Сербского, и укрепляется на протяжении веков. Подтверждением тому служат регулярные поездки в Россию сербских митрополитов, хиротонии в Москве, основанные здесь подворья сербских монастырей. Сербия в свою очередь в начале ХХ века приняла представителей Русской православной церкви, которые уехали в эмиграцию. В небольшом сербском городке Сремски Карловци была основана Русская православная церковь заграницей», - рассказали в библиотеке.

На территории современной Сербии и за ее пределами, на Афоне и в странах бывшей Югославии, расположены исторически значимые духовные центры Сербской православной церкви. В большинстве своем древние обители неоднократно подвергались разрушительным набегам во времена османских завоеваний. Двадцатый век также нанес непоправимый ущерб национальным святыням. В начале ХХI века Хиландар, один из старейших монастырей, где хранятся священные реликвии православной церкви, сильно пострадал от пожара.