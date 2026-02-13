 
Культура

В Пскове пройдёт вечёрка фольклорного ансамбля «Мох»

Фольклорный ансамбль «Мох» приглашает псковичей на традиционную вечёрку 28 февраля в 17:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре. Встреча пройдёт в Пскове по адресу: улица Максима Горького, 15.

Фото здесь и далее: Псковский городской молодёжный центр

Организаторы предлагают освоить несложные танцевальные движения, услышать, как звучат фольклорные напевы, и почувствовать атмосферу старинного гулянья. При этом специальная подготовка не требуется – все необходимые навыки передаются на месте от более опытных участников.

Гостям рекомендуют взять с собой сменную обувь и удобную одежду – программа предполагает большое количество подвижных игр и активностей. Также приветствуются сладости к чаю, однако это условие остаётся на личное усмотрение каждого.

Количество мест ограничено. Запись проходит через личные сообщения организатора.

