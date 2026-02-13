Выставку «Вот мельница…» открыли в «Михайловском»

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 13 февраля, в рамках XXIX Февральских музейных чтений памяти С.С. Гейченко «Музеи России — духовный щит Отечества», открыли выставку «Вот мельница…». Этот проект посвящён 40-летию «Музея-мельницы в деревне Бугрово», рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Фото здесь и далее: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

В экспозицию, развёрнутую в Научно-культурном центре Пушкинского Заповедника (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1), вошли замечательные образцы живописи и графики — 45 произведений разных жанров, созданные в разные годы, от конца 1950-х до наших дней. Кроме того, здесь же можно увидеть предметы деревенского быта и произведения декоративно-прикладного искусства (35 единиц), редкие фотографии (22 снимков). Дополняет этот ряд редкая книга пушкинского времени — составленное знаменитым Василием Левшиным «Полное наставление о строении всякого рода мельниц водяных, паровых, также скотскими и человеческими силами в действие приводимых, по которому каждый может оные устраивать» (1818).

Одна из старинных фотографий, изображающих бугровскую мельницу со стороны реки Луговки, дальний план. Неизвестный фотограф, из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Открывая выставку, директор «Михайловского» Георгий Василевич вспомнил, как постепенно музейщики решали главную задачу: «…сделать так, чтобы это место было живым. Не сразу, но действительно это удалось: с начала 2007 года мельница заработала, там появился исторический механизм XIX века. Музей стал большой экспериментальной площадкой, где сейчас проводят интерактивные занятия с детьми и взрослыми, реализуют игровые проекты, ведут работу по изучению и воссозданию фольклорных традиций».

На открытии выставки «Вот мельница…» в Пушкинском Заповеднике

В заповеднике уточнили, что выставка «Вот мельница…» будет работать в «Михайловском» до конца текущего года.