33 ковра представят на новой выставке в Изборске. ФОТО

33 ковра будет представлено на выставке «Ковёр историй», которая начнет работу 20 февраля в Государственном музее-заповеднике «Изборск». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, это экспонаты из обширной ковровой коллекции Всероссийского музея декоративного искусства.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
Также на пресс-показе выступили кураторы выставки из Всероссийского музея декоративного искусства, представитель МИД и экс-губернатор Псковской области, член Попечительского совета музея-заповедника «Изборск» Владислав Туманов.
В Год единства народов России музей представил выставочный проект «Ковёр историй». В экспозиции собраны уникальные предметы из разных регионов России и бывших республик СССР – Башкирии, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Курганской, Курской и Омской областей; Азербайджана, Армении, Казахстана, Молдавии, Туркмении и Узбекистана. В традиционных ковровых узорах и образах каждый народ воплощал свое художественное понимание окружающего мира, коллективное представление о красоте и смыслах жизни. Представленные на выставке ковры – выдающиеся произведения декоративно-прикладного искусства. Многие из них были представлены на всемирных и всесоюзных выставках.
Масштабные ковры-панно с сюжетами, отражающими важные общественно-политические и экономические темы, такие, как «Победа», «Космос», «Труд» и «Города», дополнены галереей ковровых портретов известных политических и общественных деятелей, писателей и поэтов.
Как отметили в музее, каждый ковёр «рассказывает свою собственную историю, а все вместе они создают красочную и выразительную историю всей страны».
Выставка «Ковёр историй» откроется в выставочном зале Государственного музея-заповедника «Изборск» 20 февраля в 14:00.