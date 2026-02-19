33 ковра представят на новой выставке в Изборске. ФОТО

33 ковра будет представлено на выставке «Ковёр историй», которая начнет работу 20 февраля в Государственном музее-заповеднике «Изборск». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, это экспонаты из обширной ковровой коллекции Всероссийского музея декоративного искусства.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«Это большой проект, который мы готовили в течение двух лет. Шли переговоры о том, что "Ковер историй" - проект, который создан Всероссийским музеем декоративно-прикладного искусства, - приедет к нам, в наш выставочный зал, и я хочу всех поприветствовать от имени коллектива музея-заповедника. Для нас это необыкновенная возможность и очень важный проект в Год единства народов России. Мы открываем его именно такой многонациональной, яркой и удивительной коллекцией, которая представляет великую страну», - сказала директор музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская.

Также на пресс-показе выступили кураторы выставки из Всероссийского музея декоративного искусства, представитель МИД и экс-губернатор Псковской области, член Попечительского совета музея-заповедника «Изборск» Владислав Туманов.

«Эти ковры не просто украшают стены этого замечательного выставочного зала, как когда-то украшали, может быть, квартиры в советское время. Они ещё являются и предметом искусства, предметом культуры», - заметил Владислав Туманов.

В Год единства народов России музей представил выставочный проект «Ковёр историй». В экспозиции собраны уникальные предметы из разных регионов России и бывших республик СССР – Башкирии, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Курганской, Курской и Омской областей; Азербайджана, Армении, Казахстана, Молдавии, Туркмении и Узбекистана. В традиционных ковровых узорах и образах каждый народ воплощал свое художественное понимание окружающего мира, коллективное представление о красоте и смыслах жизни. Представленные на выставке ковры – выдающиеся произведения декоративно-прикладного искусства. Многие из них были представлены на всемирных и всесоюзных выставках.

Масштабные ковры-панно с сюжетами, отражающими важные общественно-политические и экономические темы, такие, как «Победа», «Космос», «Труд» и «Города», дополнены галереей ковровых портретов известных политических и общественных деятелей, писателей и поэтов.

Как отметили в музее, каждый ковёр «рассказывает свою собственную историю, а все вместе они создают красочную и выразительную историю всей страны».

Выставка «Ковёр историй» откроется в выставочном зале Государственного музея-заповедника «Изборск» 20 февраля в 14:00.