 
Культура

Школьники из Пушкиногорья и Красногородского округа выступят на конференции в «Михайловском» 27 февраля

Традиционную, уже XXII детскую эколого-краеведческую научно-практическую конференцию «Экология и краеведение Пушкиногорья глазами детей» в музее-заповеднике Александра Пушкина запланировали на 27 февраля. Как сообщает Псковской Ленте Новостей служба информации музея со ссылкой на специалиста отдела изучения и сохранения природных достопримечательностей и историко-культурных территорий Пушкинского заповедника Елену Васильеву, в этом году в программу чтений включили десять разноплановых выступлений. 

Изображение: Государственный музей-заповедник Александра Пушкина «Михайловское» 

«Юные докладчики затронут широкий круг тем — от проблем экологии и необходимости охраны окружающей среды до изучения литературной географии Пушкиногорья. Слушатели узнают о малоизвестных фактах из истории рек родного края, о тайнах старых парков и усадеб, а также о том, как слово «экология» связано с творчеством великого поэта», — рассказала Елена Васильева. 

В музее уточнили, что исследовательские работы на конференции представят учащиеся из четырёх учебных заведений двух муниципальных образований Псковской области. Пушкиногорский округ будут представлять воспитанники Пушкиногорской средней школы имени Александра Пушкина, Пушкиногорской санаторной школы-интерната, Пушкиногорской школы искусств имени Семёна Гейченко, а Красногородский — ученики из Ильинской средней школы Красногородского района. Ожидаемо, костяк участников научно-практических чтений — учащиеся среднего и старшего звена. Однако к конференции готовятся и начальные классы — сейчас они работают над рисунками на тему «Достопримечательности Пушкиногорья».

XXII детскую эколого-краеведческую научно-практическую конференцию «Экология и краеведение Пушкиногорья глазами детей» проведут в зале президиума научно-культурного центра Пушкинского заповедника (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, дом 1).

Все желающие могут стать её слушателями, тем самым поддержав юных исследователей.  

