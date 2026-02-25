Ал. Алтаев. Под маской псевдонима

В Пскове есть улица Алтаева. Правда, на некоторых домах можно увидеть эту фамилию с женским окончанием - улица Алтаевой. Вероятно, так вышло потому, что создатели части адресных табличек знают главный секрет личности, скрытой за этим литературным псевдонимом. Раскрываем его в проекте «Гении земли Псковской», который «Гражданская пресса» реализует при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В серии видеофильмов, радиопрограмм и публицистических статей мы рассказываем о выдающихся деятелях культуры, черпавших вдохновение на Псковщине.

Чернорабочий литературы

«Почтенный замок был построен,/ Как замки строиться должны:/ Отменно прочен и спокоен/ Во вкусе умной старины». Эти строки из «Евгения Онегина» Пушкин написал о домике в Михайловском. Не меньше они подходят к усадьбе Лог на границе Плюсского и Гдовского районов, где берегут наследие писателя Ал. Алтаева. Это единственный сохранившейся в Псковской области в оригинальном виде усадебный дом пушкинской поры, не сгинувший в огнях революций и мировых войн. Знакомился с ним и легендарный хранитель Пушкинского заповедника Семен Гейченко при подготовке послевоенного восстановления Михайловского. Ранее о нем также вышла серия материалов в проекте «Гении земли Псковской».

В усадьбе Лог сегодня тоже литературный музей, посвященный творчеству Ал. Алтаева — именно в таком виде имя писателя украшало обложки его книг. Каково было его полное имя? Что скрывает сокращение под точкой? Кто там спрятан? Алексей? Александр? Правильный ответ: Маргарита. Мужской литературный псевдоним взяла себе дочка бывшего предводителя Великолукского уездного дворянства Маргарита Рокотова, в замужестве Ямщикова.

Ал. Алтаев писал для детей и юношества. За семьдесят лет активной литературной работы под его фамилией вышло полторы сотни повестей и романов об увлекательных приключениях известных персонажей отечественной и зарубежной истории. Среди героев – Стенька Разин и Оливер Кромвель, Ян Гус и Иван Грозный, декабристы и художники Возрождения, Чайковский и Глинка.

Маргарита Ямщикова в 1900 году.

«Меня больше всего интересовали исторические и биографические темы, моменты исторических бурь», - писала Маргарита Ямщикова о выборе тем для своих произведений.

После революции в малообразованной до того стране, жадно постигавшей грамоту, творчество Ал. Алтаева, развлекая читателей, выполняло важную просветительскую функцию. Маргарита Ямщикова прекрасно сознавала свою миссию.

«Что такое Ал. Алтаев в литературе? – писала она. – Всегда рядовой, чернорабочий. Я так и говорила на встречах с читателями, в библиотеках: Ал. Алтаев — популяризатор истории, помощник педагогам».

Маргарита Ямщикова в 1929 году.

В 1925-26 годах в 19 томах выходит первое собрание сочинений Максима Горького, одного из главных писателей новой эпохи. В том же объеме задуман выпуск собрания сочинений Ал. Алтаева, что говорит о том, какую значимость творчеству писателя придавали администраторы народного просвещения. Однако издание не было окончено, свет увидели только 16 томов. Все дело в том, что при выборе героев Ал. Алтаев меньше всего обращал внимание на конъюнктуру, и в 1932 году опубликовал роман об Алексее Аракчееве, государственном деятеле времен Александра I. Сочинение вызвало резкое неприятие Надежды Крупской, курировавшей детскую литературу. Издание изъяли из библиотек, и следующая книга с именем Ал. Алтаева на обложке увидела свет только в 1947 году.

Жизнь и сказка

Маргарита Рокотова родилась в 1872 году. По матери она состояла в дальнем родстве с Львом Толстым.

Двухлетняя Маргарита на руках своей матери Аглаи Толстой.

А вот информация об общем семейном древе с художником Федором Рокотовым, которую часто можно встретить в биографических очерках, является ошибочной. Крупнейший живописец екатерининских времен происходил из крепостных и не был связан с псковским дворянским родом. Отец Маргариты Владимир Рокотов владел имением Крестилово в современном Локнянском районе Псковской области, поэтому, как и его предки, занимал пост председателя Великолукского уездного дворянства. Его биография, полная вихрей, вполне могла бы лечь в основу литературного романа. Достаточно сказать, что незадолго до рождения дочери Владимир Рокотов оказывается в Киеве, где на свои деньги издает газету «Киевский вестник», содержит театр и публичную библиотеку. На эту просветительскую деятельность оказалось растрачено некогда солидное состояние. Теперь в помощи нуждается уже сам Рокотов. Театральный сезон 1885-86 годов он вместе с дочерью Маргаритой проводит в Пскове, где находит оплачиваемое место в обществе любителей драматического искусства, из которого совсем скоро вырастет Псковский театр драмы имени Пушкина, существующий до сих пор.

Маргарита до конца дней будет любить город «со старой стеной, Гремячей башней, живописными бойницами, таинственным подземным ходом, внушительным собором и головокружительно-прекрасным видом на Пскову и Великую». 14-летняя девушка также работает с труппой, пишущие машинки массового распространения еще не получили, и она от руки переписывает роли для актеров.

Всего год Рокотовы провели в Пскове, после чего получили возможность перебраться в Петербург. Там Маргарита учится в рисовальной школе, посещает педагогические курсы. На излете 1889 года в журнале «Всемирная иллюстрация» состоялась первая публикация, широкая публика познакомилась с ее сказкой «Встреча Нового года». Затем еще одну сказку «Бабочка и солнце» публикует журнал «Игрушечка», популярное до революции периодическое издание для детей младшего возраста. Молодая писательница входит в круг детских авторов.

Смотрите видеофильм об Ал. Алтаеве, снятый «ПЛН-ТВ» в цикле «Гении земли Псковской».

Однако путь Маргариты в большую литературу едва не пресекся в самом начале. В 20-летнем возрасте, то есть в 1892 году, Маргарита Рокотова вышла замуж за студента Лесного института Андрея Ямщикова. На следующий год у пары родилась девочка. Быстро оказалось, что представления молодых о семейной жизни в корне различаются. В зимнюю стужу с крохотным ребенком на руках, но без теплых вещей и документов Маргарита бежит из дома. Сначала уезжает в Финляндию, оттуда перебирается в Дерпт (современный эстонский Тарту) – все это еще не было за границей, национальные окраины входили в состав Российской империи.

Так она и жила соломенной вдовой при живом муже, с которым больше не поддерживала никаких отношений. От недолгой семейной жизни осталась фамилия Ямщикова, но в русскую литературу она вошла не под ней. Псевдоним Ал. Алтаев писательница взяла из «Рассказа вдовы» Якова Полонского, сократив имя главного героя Александра до первых двух букв по моде того времени. Позже так поступит и ее единственная дочь Людмила, ставшая актрисой в театрах Москвы и российской провинции и продолжавшая литературную стезю матери. (Ямщикову-младшую скроет маска из имен Артур и Феличе, принадлежавших главному герою романа Этель Войнич «Овод». Один только роман Арт. Феличе «Багровый хамсин» о временах Древнего Египта выдержит четыре переиздания. После смерти матери Людмила будет готовить ее произведения к публикации и переизданию).

Специалисты отмечают простоту и ясность слога Маргариты Ямщиковой, отсутствие шаблонности, многоцветие лексики, тонкое сочетание документальности с художественным вымыслом. Книги ее увлекательны, фабула их драматична, внимание читателя держится в постоянном напряжении. Ее герои – мыслители, художники, музыканты, ученые, первопроходцы – становятся участниками увлекательных событий, поглощающих юного читателя.

Да и не только юного. Формально, детская писательница, Маргарита Ямщикова создавала образы, рождавшие в душах читателей всех возрастов высокие устремления к вечным идеалам. И все это без нудного морализаторства. Другие строки и не могли выйти из-под пера «милого и душевного человека», какой знали Маргариту Ямщикову современники.

Родина души

«Я люблю Гдовщину, её леса, поля и прозрачную глубь реки Плюссы; милую Гдовщину, овеянную седыми преданиями, с её братскими могилами, оставшимися от древних битв, с её подмогильем-"городищем", с языческими могилами и кладами, с её своеобразным говором…»

Так Маргарита Ямщикова писала о местах, где находится усадьба Лог.

«Большой» дом в усадьбе Лог в наши дни.

Десятилетиями она приезжала сюда каждое лето. Сначала в гости, потом на правах полновластной хозяйки. На псковской земле были написаны многие страницы ее повестей.

«Отец – пскович, значит, и я псковичка, недаром же меня так тянет к этим старым мшистым стенам, к гулким колоколам звонниц, к великому собору с железными скобами, к древним водам реки Великой. Моя настоящая родина, родина души – на севере, в старой Псковщине», – признавалась Маргарита Ямщикова.

Впервые в селе Лосицы, где находится имение, Маргарита Ямщикова оказалась в 1895 году. Пришла в гости в усадьбу Лог и навсегда сдружилась с юной Ольгой Гориневской, с тех пор начала гостить регулярно. Когда-то хозяйка имения танцевала на балу с Николаем II, а после революции ей пришлось отбиваться от попыток разобрать постройку на колхозные нужды. Уцелела усадьба благодаря Маргарите Ямщиковой и признанию ее заслуг новыми властями.

В 1926 году писательница купила флигель барской усадьбы – гонорары успешной писательницы позволяли. Себя она называла «главой семьи и добытчиком средств».

Флигель, выстроенный в 1910-е годы, где каждое лето Маргарита Ямщикова жила с семьей.

«Приводила в восторг мысль, что можем жить спокойно, все вместе, в чистоте, у себя в скромном и таком уютном домике на берегу Плюссы, в чудесной, ласкающей глаз местности. Кругом как будто только одна природа - не видно никакого жилья. Даже знакомый большой дом и тот загорожен стеной сирени», – пела писательница дифирамбы своему деревенскому житью.

В Лог она приезжала каждое лето, перебираясь ближе к холодам в «большой» дом. Псковская глушь стала и местом отдыха, и творческой лабораторией.

Чествование писательницы по случаю ее 80-летия Центральном доме литераторы, 1952 год.

Лето 1958 года стало последним, когда Маргарита Ямщикова навещала свой «благословенный Лог». Она скончалась в начале 1959 года в Москве. «Умерла старейшая русская писательница, современница Толстого, Чехова, Горького. М.В. Ямщикова-Алтаева в течение всей своей долгой и плодотворной литературной деятельности жила передовыми идеями своего времени», - написали в газетном некрологе. Похоронена она рядом с отцом на Литераторских мостках Волковского кладбища в Ленинграде.

Память писательницы бережно хранят именно на Псковщине. Улица Алтаева есть не только в областном центре. Такая же есть в плюсской деревне Новоселье. Старинный усадебный дом после смерти Маргариты Ямщковой стал музеем писателя Ал. Алтаева – под эти цели завещала райисполкому усадьбу со всей обстановкой ее последняя владелица Ольга Гориневская, пережившая подругу. После открытия музея в 1967 году одиннадцать лет до своей кончины экскурсии водила дочь писательницы Людмила.

Сегодня бывшее имение является филиалом Военно-исторического музея-заповедника Псковской области. Здесь гостеприимно открывают двери перед ценителями русской литературы, рассказывая о знаменитой жительнице и о таких разных эпохах, которые вместила ее жизнь. Настольная лампа с абажуром, кресло-качалка, секретер, старинный диван, рояль, мраморный умывальник и, конечно, большая библиотека, с личными пометками главной читательницы – посетители музея могут увидеть подлинную обстановку и погрузиться в атмосферу, в которой создавались литературные творения.

Слушайте радиопередачу об Ал. Алтаеве, вышедшую на «ПЛН FM» в цикле «Гении земли Псковской».

Свое литературное наследие Маргарита Ямщикова оценивала скромно, даже слишком.

«Ал. Алтаев неизменно видел свои слабости яснее самых въедливых своих критиков. И обожания к себе никогда не чувствовал. Писал и каждый раз думал: "Эх, не то бы надо, лучше надо. Лучше! " А когда доводилось слышать похвалы, даже льстивые, — всегда мысленно соизмерял свой труд с теми действительно лучшими книгами, которыми горда наша литература. Это было самое лучшее лекарство от головокружения», - считала писательница.

Русская словесность, безусловно, горда произведениями Ал. Алтаева, вошедшими в золотой фонд детской литературы. К сожалению, книги этого автора мало переиздаются, а выпущенные в советское время стали библиографической редкостью. Большим событием для думающей публики стал выход в 2017 году повестей о Рафаэле, Микеланджело, Леонардо да Винчи, Галилее, Сервантесе, Глинке, Тургеневе и серии «Маленький Сервантес», «Маленький Глинка», «Маленький Тургенев», «Маленький Андерсен» с главами из произведений о детстве героев и именами Ал. Алтаева и Арт. Феличе на обложке. Ямщикова-младшая готовила к изданию и книгу матери «Гдовщина. Забытый угол» об истории милого сердцу края и о населявших его людях. Вышла она за последние годы дважды, в 2020 и в 2022 годах. Чтение книг Ал. Алтаева о замечательных героях и непреходящих ценностях – лучшая благодарность Маргарите Ямщиковой от потомков.

Юлия Магера