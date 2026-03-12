Вечер поэтической иронии состоится в Курбатовской библиотеке

Вечер поэтической иронии «Поэзия с характером» состоится сегодня в Псковской областной научной универсальной библиотеке имени В.Я. Курбатова, сообщается в сообществе поэтического клуба «Зеркало» в соцсети «ВКонтакте».
В чтениях примут участие поэты:
- Виктория Баландина;
- Екатерина Виноградова;
- Кирилл Иванов;
- Александра Тулимонас;
- Алёна Любина;
- Сергий Молчанов;
- Снежана Романова;
- Анастасия Бырзая.
Встреча состоится в пространстве Псковской областной библиотеки имени Курбатова аквариум (улица Профсоюзная, дом 2, первый этаж).