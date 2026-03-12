Вечер поэтической иронии состоится в Курбатовской библиотеке

Вечер поэтической иронии «Поэзия с характером» состоится сегодня в Псковской областной научной универсальной библиотеке имени В.Я. Курбатова, сообщается в сообществе поэтического клуба «Зеркало» в соцсети «ВКонтакте».

«В нашем клубе состоится вечер поэтической иронии "Поэзия с характером". Эта тема даёт выступающим возможность проявить некоторые вольности, но и просит от них самообладания. Это формат, который бросает вызов и авторам, и слушателям. Да - необычно, да - смело. Но мы уверены, что очень интересно! В программе - выступления поэтов, прозаиков, музыкантов, каждый из которых смело может сказать о себе "Я с характером!"», - отметили в клубе.