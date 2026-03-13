Ключевыми планами на 2026 год поделится Псковский музей-заповедник в пресс-центре ПЛН

Очередная пресс-конференция состоится сегодня, 25 февраля, в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM. На этот раз в центре обсуждения будут планы Псковского музея-заповедника на новый сезон.

Чем в год своего 150-летия музей будет удивлять псковичей и гостей региона? Какие события станут ключевыми? Будут ли в этом году принципиально новые мероприятия? В какие месяцы на объектах Псковского музея-заповедника наблюдается пик посещаемости? Как на поток посетителей музея в начале года повлияли почти двухмесячные морозы? Какие выставки и музейные программы пользуются наибольшей популярностью среди посетителей? Меняются ли их предпочтения с течением времени?

Об этом и многом другом расскажут начальник экскурсионной службы Псковского музея-заповедника Елена Матин и начальник отдела «Псковский кремль» Псковского музея-заповедника Роман Коваль.

Начало пресс-конференции в 16.00. Видеотрансляцию, как всегда, можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.