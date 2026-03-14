Хореографический спектакль «Его глазами» вновь покажут в псковском «Гельдте»

В ресторане «Гельдт» 28 марта в 20:00 вновь покажут хореографический спектакль «Его глазами». Постановку решили повторить по многочисленным просьбам зрителей после яркого отклика и большого интереса к первой премьере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ресторане.

Это хореографическая постановка с элементами шоу, которая предлагает зрителям необычный взгляд на женские образы — через призму мужского восприятия. На сцене разворачивается эмоциональная история о страсти, нежности и загадочности женской души. Каждый номер становится отдельным сценическим рассказом, наполненным драматизмом, смыслом и выразительным языком современного танца.

Фотографии: «Гельдт»

Продолжительность спектакля — 1,5 часа с антрактом 20 минут.

Стоимость билета составляет 3500 рублей, в цену входит приветственный напиток и закуски.

Организаторы отмечают, что количество мест ограничено, поэтому зрителям рекомендуют бронировать билеты заранее по телефону 33-17-07.

Категория 18+

