Хореографический спектакль «Его глазами» вновь покажут в псковском «Гельдте»

В ресторане «Гельдт» 28 марта в 20:00 вновь покажут хореографический спектакль «Его глазами». Постановку решили повторить по многочисленным просьбам зрителей после яркого отклика и большого интереса к первой премьере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ресторане. 

Это хореографическая постановка с элементами шоу, которая предлагает зрителям необычный взгляд на женские образы — через призму мужского восприятия. На сцене разворачивается эмоциональная история о страсти, нежности и загадочности женской души. Каждый номер становится отдельным сценическим рассказом, наполненным драматизмом, смыслом и выразительным языком современного танца.

 

Продолжительность спектакля — 1,5 часа с антрактом 20 минут. 

Стоимость билета составляет 3500 рублей, в цену входит приветственный напиток и закуски.

Организаторы отмечают, что количество мест ограничено, поэтому зрителям рекомендуют бронировать билеты заранее по телефону 33-17-07.

Реклама. ООО «Покровский». ИНН 6027197108. Erid: 2SDnjbrLDYD

