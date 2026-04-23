«Это труд не для одного поколения»: Георгий Василевич на открытии чтений «Сады и парки России»

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 23 апреля, открылись научно-практические чтения «Профессия — сохранять во времени» — уже Х чтения в рамках многолетнего конференц-проекта «Сады и парки России» памяти выдающегося учёного-парковеда, ландшафтного архитектора, реставратора, крупнейшего специалиста по возрождению старинных парков русских дворянских усадеб, лауреата Государственной премии Российской Федерации В. А. Агальцовой.

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, участников и гостей конференции приветствовал директор музея-заповедника, кандидат экономических наук, лауреат Государственной премии Российской Федерации Георгий Василевич.

«Очень радостно видеть этот зал таким насыщенным, полным замечательных лиц, — сказал Георгий Василевич. — Каждый, кто приезжает сюда, чтобы выступить по той или иной теме и рассказать о своём опыте, выполняет неоценимую работу — работу эксперта, помощника музея. Пушкинский заповедник — уникальное учреждение, которое, по сути, имеет две коллекции. Первая — коллекция предметов, которые представлены в экспозициях и на выставках. Вторая же, не менее ценная и важная, а иногда, может быть, и более важная — коллекция, связанная с ландшафтами, с нашими парками и лесами. Это то, что видел, осязал Пушкин, то, чему он посвящал свои стихи, то, без чего музея-заповедника «Михайловское» нет и быть не может».

В музее-заповеднике, напомнил его руководитель, в иные годы проходит более десяти различных конференций, но конференцию «Сады и парки России» Георгий Василевич назвал одной из самых значимых и ожидаемых. Он также поделился несколькими историями-воспоминаниями о Валентине Агальцовой — эпизодами из череды событий 30-летней давности, когда в исторических мемориальных усадьбах и парках Пушкинского заповедника шли натурные восстановительные и ремонтно-реставрационные работы в рамках подготовки к празднованию 200-летия со дня рождения поэта в 1999 году. Именно Агальцова в 1996—2001 годах возглавляла команду парковых реставраторов в мемориальных «Тригорском», «Михайловском» и «Петровском».

Работа, которую ведут специалисты по сохранению садов и парков Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» — работа, которая никогда не заканчивается; это труд не для одного поколения, заключил Георгий Василевич.

Сейчас научно-практические чтения «Профессия — сохранять во времени» в рамках многолетнего конференц-проекта «Сады и парки России» памяти В. А. Агальцовой продолжают свою работу.