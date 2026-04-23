Сердце Псковщины: Владислав Туманов — о Пушкинском заповеднике на чтениях «Сады и парки России»

Участников и гостей научно-практических чтений «Профессия — сохранять во времени» в рамках многолетнего конференц-проекта «Сады и парки России» памяти В. А. Агальцовой, которые сегодня, 23 апреля, открыл Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское», приветствовал Владислав Туманов — первый губернатор Псковской области, ныне председатель Псковского отделения Императорского православного палестинского общества.

Георгий Василевич и Владислав Туманов на открытии чтений памяти В. А. Агальцовой. Фото Натальи Алексеевой, музей-заповедник «Михайловское»

Гость поблагодарил организаторов чтений за возможность «…принять участие в этой традиционной конференции, которая проходит в правильное время и в нужном месте». Назвав Пушкинский заповедник сердцем региона, Владислав Туманов особо отметил: «Именно здесь, в «Михайловском», мы чувствуем всю красоту, всю мощь, все сокровища, которыми обладает Псковская земля». Подчеркнув, что парки мемориальных имений на сегодня являются подлинными образцами русского усадебного садово-паркового искусства, Владислав Туманов напомнил, что в Пушкинском заповеднике в прошлом году приняли более 850 тысяч человек: «И эти люди радовались, увидев здешние сады и парки, здешнюю красоту».

Владислав Туманов напомнил о сложностях, с которыми тридцать лет назад столкнулись реставраторы, и о впечатляющих итогах грандиозных по объёму восстановительных и ремонтно-реставрационных работ, которые провели в рамках подготовки к празднованию 200-летия со дня рождения Пушкина в 1999 году.

«Эти усадьбы как хранители национальной памяти, будут оберегаться, и следующие поколения будут вспоминать добрыми словами всех, кто смог восстановить их — сделать такое святое дело», — цитирует выступление гостя служба информации Пушкинского заповедника.

Помимо этого, Владислав Туманов передал директору Пушкинского заповедника Георгию Василевичу поздравительный адрес от Сергея Степашина — известного российского государственного, политического и общественного деятеля, сейчас председателя Императорского православного палестинского общества. Он напомнил, что первый визит Степашина в качестве председателя правительства России в 1999 году был именно в «Михайловское», и с тех пор и по сей день политик и экономист с особым чувством относится к музею-заповеднику и часто бывает здесь. В приветственном адресе к 65-летию Георгия Василевича Сергей Степашин, в частности, пишет: «Ваша мудрость, интеллигентность и преданность музейному делу стали ориентиром для всех, кто сохраняет великое пушкинское наследие. Нескончаемый поток посетителей в музей-заповедник «Михайловское» — заслуженная награда за ваш поистине подвижнический труд. Благодаря вам Пушкинский заповедник является духовным центром России. Мира, добра и новых побед во имя нашего Отечества!»

В эти часы чтения памяти Валентины Агальцовой в «Михайловском» продолжаются: специалисты обсуждают вопросы, особо актуальные для сохранения и развития исторических парков России.