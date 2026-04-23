Псковичей приглашают на камерный концерт органа и скрипки из цикла «Звуковая палитра»

Концерт ансамблевой музыки из цикла «Звуковая палитра» состоится храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове в воскресенье, 26 апреля, в 17:00, об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

В концерте примут участие петербургские музыканты - лауреаты всероссийских и международных конкурсов: органистка Виталия Котова и скрипач Илья Лиховидов. В программе концерта «Звуковая палитра» прозвучат музыкальные произведения XVIII-XX века таких композиторов как: Иоганн Себастьян Бах, Иоганн Амадей Моцарт, Луи Виктор Жюль Вьерн, Эдвард Хагеруп Григ и Фердинанд Давид.

Посещение концерта осуществляется по пригласительным. Их можно получить перед выступлением. Храм открывается за 45 минут до начала мероприятия. Посещение рекомендовано для слушателей старше 10 лет. Продолжительность - 70 минут, без антракта.

По вопросам можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50, +7 (911) 968-63-32, +7(911) 209-59-53.

Храм расположен по адресу: улица Плехановский Посад, дом 64.

