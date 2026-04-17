Клеймо венского скульптора обнаружили при реставрации ножа из фондов музея в Пскове

В Псковском музее-заповеднике завершилась реставрация бронзового ножа для бумаги конца XIX – начала XX веков. Предмет станет частью выставки «Листая земли, страны и века…» о мире природы в изобразительном искусстве и книжных изданиях из собрания музея. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, при реставрации обнаружили клеймо венского скульптора.

«Предмет имел неэкспозиционную сохранность: загрязнения, сыпучие светло-зелёные очаги медных солей не только придавали предмету неэстетичный вид, но и могли привести к дальнейшему разрушению. Требовалась реставрация. Результатом выполненных работ стало не только приведение предмета в экспозиционное состояние (были удалены загрязнения, соли, восстановлена патина), но и обнаружено авторское клеймо и клеймо мастерской-изготовителя, уточнена атрибуция и датировка памятника», – рассказала начальник отдела научной реставрации и консервации музейных фондов Наталья Серова.

Авторское клеймо принадлежит Петру Терещуку (Peter Tereszczuk, 1875 –1963) – известному венскому художнику и скульптору малых форм. Его справедливо считают одним из самых ярких представителей «венской бронзы» первой трети XX века, а его имя хорошо знакомо не только специалистам, коллекционерам, но и всем любителям искусства.

На предмете из собрания Псковского музея также имеется клеймо «AR» (Артур Рубинштейн, «Ателье Венской бронзы»).

Сведений об истории бытования, информации о владельцах предмета нет. Известно, что предмет был найден во время строительства дома у ДСК в Пскове. В дар музею его передал Э. С. Самокиш в 1974 году.

Родился Пётр Терещук в 1875 году в городе Выбудов (Wybudow) на территории Галиции. С 1893 по 1899 годы учился в Школе искусств и ремесел (сегодня Университет прикладных искусств) в Вене. По окончании получил специальность скульптора. Некоторое время преподавал, занимая должность профессора скульптуры, в учебных заведениях Богемии (Чехия), затем вернулся в Вену, где занялся творческой работой как «свободный» художник.

Работы Терещука просты по содержанию и ясны по стилю. Все они выполнены в манере ар-деко. Его вещи легко атрибутируются, так как обязательно имеют авторскую маркировку в виде фамилии скульптора, обычно нанесенной курсивом «P. Tereszczuk». В отличие от большинства своих коллег, П. Терещук не скромничал: он не скрывал, что считает себя талантливым художником, открыто гордился своими работами и поэтому особенно тщательно следил за сохранением на предметах авторской подписи при переводе своих моделей в бронзовые или латунные отливки. Именно на его изделиях всегда есть фабричные клейма, которые позволяют определить, какое конкретное производство или какое художественное ателье выполнило ту или иную отливку по модели скульптора.

Большое количество работ П. Терещука в первой трети XX века отливали в латуни и бронзе Артур Рубинштейн («Ателье венской бронзы») с клеймом из монограммы «AR» (Артур Рубинштейн) в квадратной рамке, а также студия «Терещук–Ульрих» в период их совместной работы в 1905-1910-х годах, с клеймом из двух букв «TU» (Терещук–Ульрих) в прямоугольном щитке. Сам П. Терещук отливал свои вещи в собственной мастерской с клеймом Wiena Tereszczuk.