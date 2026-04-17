Детские премьеры, «Винни-Пух» и спектакль о военном госпитале: Дмитрий Месхиев раскрыл планы на юбилейный год

Чем порадует Псковский академический театр драмы имени Александра Пушкина в свой юбилейный год, рассказал кинорежиссер, художественный руководитель - директор театра Дмитрий Месхиев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Помимо премьеры спектакля по роману Вениамина Каверина «Два капитана», запланированной на день рождения театра, в мае состоятся две премьеры для детей.

«В этом сезоне состоятся две премьеры двух детских спектаклей в мае. Один спектакль мы представим 2 мая — "Один день в лесу", второй спектакль "Океан" запланирован на 16 мая. Это спектакли для самых маленьких», — отметил Дмитрий Месхиев.

В конце мая начнутся репетиции спектакля «Винни-Пух», однако его показ запланирован уже на осень. Также в самом начале июля театр выпустит вторую часть музыкального спектакля «Где-то на белом свете».

Осенью в Малом зале театра представят экспериментальную постановку по дневникам Даниила Хармса.

«Это такой арт-театр, эксперимент. Но нам очень интересно, что из этого получится», — поделился Дмитрий Месхиев.

Одной из самых ожидаемых и серьезных премьер станет спектакль о современном военном госпитале. Художественный руководитель поделился, что пьеса написана донецким драматургом, работа над ней велась более полутора лет.

«Это моя идея. Я хотел сделать спектакль про раненых и врачей, так и получилось. Пьеса готова. Мы начинаем в июле репетиции», — сообщил Дмитрий Месхиев. Премьера ожидается осенью либо ближе к Новому году.

Кроме того, в планах театра на зиму следующего года — постановка «Скажи жизни "Да!"» под руководством режиссера Яны Туминой.

Говоря о репертуаре театра, который, по словам Дмитрия Месхиева, уже расписан до 2028 года, он отметил, что театр будет избавляться от спектаклей, теряющих зрительский интерес.