Детские премьеры, «Винни-Пух» и спектакль о военном госпитале: Дмитрий Месхиев раскрыл планы на юбилейный год

Чем порадует Псковский академический театр драмы имени Александра Пушкина в свой юбилейный год, рассказал кинорежиссер, художественный руководитель - директор театра Дмитрий Месхиев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Помимо премьеры спектакля по роману Вениамина Каверина «Два капитана», запланированной на день рождения театра, в мае состоятся две премьеры для детей.
В конце мая начнутся репетиции спектакля «Винни-Пух», однако его показ запланирован уже на осень. Также в самом начале июля театр выпустит вторую часть музыкального спектакля «Где-то на белом свете».
Осенью в Малом зале театра представят экспериментальную постановку по дневникам Даниила Хармса.
Одной из самых ожидаемых и серьезных премьер станет спектакль о современном военном госпитале. Художественный руководитель поделился, что пьеса написана донецким драматургом, работа над ней велась более полутора лет.
Кроме того, в планах театра на зиму следующего года — постановка «Скажи жизни "Да!"» под руководством режиссера Яны Туминой.
Говоря о репертуаре театра, который, по словам Дмитрия Месхиева, уже расписан до 2028 года, он отметил, что театр будет избавляться от спектаклей, теряющих зрительский интерес.
