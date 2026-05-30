Первая литературная игра «Кто? Что? Когда?» состоялась в Курбатовской библиотеке

Первая литературная игра «Кто? Что? Когда?» состоялась в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Курбатова, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

«Команда из шести знатоков мужественно билась за победу, отвечая на вопросы экспертов – преподавателей, журналистов, предпринимателей, представителей творческой интеллигенции. Готовиться к игре помогали книги из фонда нашей библиотеки. В роли перста судьбы, определяющего вопрос, выступал Его величество Волчок. А тот факт, что игра проходила практически "вслепую" (ведущего никто не видел, а только слышал), добавлял происходящему интригу и разжигал любопытство зрителей», - сообщили в библиотеке.

За игрой внимательно следили эксперты.

«В поддавки никто играть не собирался: вопросы были сложными, требуя от игроков не только литературных познаний, но и умения логически мыслить, работать в команде, слушать и слышать друг друга. И еще немножечко везения! Поэты серебряного века, любимые женщины и друзья Пушкина, законы сказочного жанра…Нелегко было всего за минуту докопаться до истины и вытащить из глубин памяти единственно правильный ответ. На этот раз удача оказалась на стороне экспертов, а приз лучшему игроку никому не достался. Но команда даже не думала унывать, покидая библиотеку с твердым намерением отыграться. И такая возможность у знатоков обязательно будет. Сезон экспериментальных игр 2026 года продлится до февраля 2027 года. Присоединяйтесь! Спасибо знатокам за смелость и волю к победе, а экспертам - за интересные вопросы. Это было незабываемо! И до скорой встречи в сентябре», - добавили в библиотеке.