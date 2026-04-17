Дмитрий Месхиев рассказал о «секретном коде» романа «Два капитана»

Знаковый для Пскова роман Вениамина Каверина «Два капитана» ни разу не был сыгран на сцене Псковского театра драмы. Именно поэтому его решили оживить на сцене в честь 120-летия театра. Об этом рассказал художественный руководитель - директор театра Дмитрий Месхиев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы решили поставить его в юбилейный год, потому что "Два капитана" с точки зрения литературы для Пскова — знаковое произведение. Каверин — это один из тех классиков литературы, который был псковичом и писал про Псков. Место действия романа — город Энск, который находится на реке Пскове (Песчинке - ред.), это в трех минутах ходьбы от театра», — подчеркнул Дмитрий Месхиев.

Директор признался, что идея постановки «летела в руки», поэтому театр заранее заказал инсценировку, чтобы адаптировать объемный роман для сцены.

«Это наша адаптация, мы ее никому не отдадим. Более того, к моему удивлению, как ни странно, на сцене псковского театра "Два капитана" не ставились никогда, даже в советское время, при том что это героический, советский, классический и очень хороший роман!» — отметил художественный руководитель.

Размышляя о том, почему книга остается востребованной спустя десятилетия, Дмитрий Месхиев указал на ее «секретный код», который не придерживается советской или современной принадлежности, а повествует о простых человеческих отношениях.

«Каверин был очень умным человеком. Он сделал героический советский роман, где все героическое и советское идет фоном. Роман про то, что нас преследует всю жизнь — предательство, верность и любовь. В особенности главное — предательство, потому что в произведении предают практически всех — по тем или иным причинам, вольно или невольно, хорошие люди или плохие. И в этом кроется секретный код романа. Да, герои там покоряют Северный полюс, летчики, мореплаватели, но это где-то там. А действия — это простые человеческие отношения», — пояснил Дмитрий Месхиев.

Отвечая на вопрос о том, как удалось поместить объемный роман в постановку, режиссер отметил, что именно для этого заранее заказывалась инсценировка.

«Мы специально заказывали инсценировку, и она писалась без малого почти 1,5 года. Мы понимали, что нужно воткнуть туда все самое главное, чтобы повествование было понятным, а самое главное — чтобы оно было понятно тем людям, которые не читали роман. Я надеюсь, что это будет. Это же спектакль семейного просмотра, но он для всех классов. Для любого возраста», — добавил Дмитрий Месхиев.

Отвечая на вопрос о приглашении главного режиссера Казанского ТЮЗа Радиона Букаева, художественный руководитель назвал это решение абсолютно осознанным.

«Этот спектакль должен быть народным, понятным молодежи, понятным детям и интересным взрослым. Родион Букаев — специалист как во взрослых спектаклях, так и в детских. Нам показалось, что именно это сочетание простоты, с одной стороны, и взрослых вопросов, и интереса для детей — он сможет это все. Я видел уже спектакль, поэтому я все знаю: мы сделали правильный выбор», — заключил Дмитрий Месхиев.

Напомним, Псковскому академическому театру драмы имени А. С. Пушкина сегодня исполнилось 120 лет. Главным событием в юбилейной программе станет премьера спектакля «Два капитана» по роману Вениамина Каверина.