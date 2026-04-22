Псковский музей-заповедник приглашает в путешествие по истории местных храмов

В главном здании Псковского музея-заповедника (улица Некрасова, дом 7) в субботу, 25 апреля, пройдёт экскурсия-прогулка «Псковские храмы в ЮНЕСКО», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Во время экскурсии расскажут об особенностях псковской архитектурной школы на примере средневековых храмов, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО: церкви Покрова от Пролома, церкви Георгия со Взвоза, церкви Николы с Усохи, церкви Василия на Горке и других.

 

Псковская архитектурная школа является одной из наиболее влиятельных русских архитектурных школ, которая отражала эволюцию архитектурных стилей в России на протяжении пяти веков, что привело к созданию характерных архитектурных и декоративных образцов. Все храмы, представленные на экскурсии, сохранили достаточный уровень подлинности с точки зрения стиля, декоративных особенностей, замысла, исполнения и атмосферы, уточнили в музее.

Начало в 15.00. Телефон для записи: +78112331603.  

