Спектакль-концерт «Глядя в небеса…» покажет Псковский театр драмы в День Победы

Спектакль-концерт «Глядя в небеса…» представит в День Победы Псковский театр драмы имени Пушкина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Фото здесь и далее: Псковский театр драмы имени Пушкина

Актеры и музыканты исполнят песни военных лет и другие музыкальные произведения, посвященные войне и Победе. Со сцены прозвучат стихи и подлинные солдатские письма 1941-45 годов, в основном написанные псковичами. Режиссер спектакля — художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев.

Спектакль начнется в 19:00 на большой сцене.

10 мая на малой сцене будет показан спектакль «Бовари» по роману французского классика Гюстава Флобера. Жена провинциального врача Эмма, удрученная сельской скукой и ничтожеством мужа, ищет спасения в грезах о красивой жизни. В роли Эммы Бовари — лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Наталья Петрова. Режиссер Дмитрий Акриш.

Спектакль начнется в 19:00.

В этот же день в театральном буфете состоится спектакль-кабаре «Постой, паровоз! Вторая ходка», автором идеи и постановщиком которого является Дмитрий Месхиев. Режиссер и артисты обращаются к российскому тюремному романсу, охватывая практически весь ХХ век.

Спектакль начнется в 19:00.

«11 мая на большой сцене — один из обсуждаемых спектаклей Псковского театра драмы «Мой не мой». Популярную пьесу Андрея Иванова «С училища» о болезненных отношениях студентки Таньки (Ксения Чехова) и преподавателя ПТУ Сергея Романовича (Максим Митяшин) Дмитрий Месхиев поставил как абьюз в 9-ти раундах», - отметили в театре.

Спектакль состоится на большой сцене в 19:00.

Маленьких зрителей Псковский театр драмы 8, 9 и 10 мая приглашает на новый бэби-спектакль «Один день в лесу» — это будет прогулка по лесу, которая подарит интересные и радостные встречи с его обитателями. Спектакль будет интересен детям от 0 до 3 лет. Режиссер Арина Юдинцева.

Начало в 11:00.

8 мая, в пятницу, накануне праздничных выходных, на большой сцене будет показана комедия по пьесе английского драматурга Бернарда Шоу «Пигмалион», где профессор фонетики Генри Хиггинс (Максим Плеханов) постарается превратить цветочницу Элизу Дулиттл (Александра Кашина) в герцогиню.

Спектакль начнется в 19:00.