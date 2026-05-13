Юных псковичей приглашают принять участие в конкурсе иллюстраций «Книга моего детства»

Централизованная библиотечная система Пскова приглашает юных читателей принять участие в творческом конкурсе «Книга моего детства». «Книга моего детства» — это конкурс иллюстраций к произведениям русской классической и современной художественной литературы для детей и подростков, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе системы.

Принять участие в конкурсе могут все желающие от 12 до 24 лет, проживающие в Псковской области. Конкурс проводится в трех возрастных группах: от 12 до 14 лет, от 15 до 17 лет и от 18 до 24 лет.

В конкурсе заявлено две номинации: лучшая иллюстрация литературного произведения, выполненная в классической технике (гуашь, акварель, карандашный рисунок, живопись, графика) и лучшая иллюстрация, выполненная с использованием современных технологий (ИИ, графический планшет, компьютер и так далее).

Работы на конкурс принимаются до 25 мая. Затем жюри отберет лучшие иллюстрации, которые будут представлены на выставке в Историко-краеведческой библиотеке имени Ивана Василева в сентябре, опубликованы на официальном сайте Централизованной библиотечной системы Пскова, на сайте фестиваля «Книжная яблоня», а также в СМИ и социальных сетях.

Награждение победителей состоится 27 сентября на торжественной церемонии закрытия фестиваля «Книжная яблоня» в Историко-краеведческой библиотеке Пскова имени Ивана Василева.

Работы в традиционных техниках необходимо выполнить на листах формата А3 и либо принести лично, либо хорошо упаковать и прислать на конкурс по почте.

Для участия в номинации «Лучшая цифровая иллюстрация произведения» необходимо приложить к заявке визуальный промт, а также указать приложение и гаджет, которым воспользовались для создания своего виртуального художественного произведения.

Работы в этой номинации также должны быть распечатаны в формате А3. Электронные копии работ на конкурс не принимаются. Также не принимаются работы, которые представляют собой копии опубликованных ранее произведений, в том числе в сети Интернет.

К представленной на конкурс работе или работам необходимо приложить заявку-анкету с данными об участнике, а также согласие на обработку персональных данных.

Заявки на участие и конкурсные работы принимаются по 25 мая (включительно) по адресу: 180000, город Псков, площадь Ленина, дом 3, Историко-краеведческая библиотека имени Ивана Василева.

Дополнительную информацию и справки об организации и проведении конкурса можно получить по телефону: 8(8112) 33-11-37 или по е-mail: zam.razvitie@bibliopskov.ru.