Санитарный день пройдет в изборском музее 14 мая

Музей-заповедник «Изборск» объявил о проведении санитарного дня 14 мая. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея, в этот день будут закрыты для посетителей музейное кафе «Блинная», экспозиции в купеческих усадьбах (в Доме купца Белянина, Доме купца Шведова, Доме купца Анисимова) и выставочный зал.

Однако у посетителей есть приятные исключения. Изборская крепость и музей-усадьба народа сето в деревне Сигово будут открыты для посещения.

Сборные экскурсии по Изборской крепости в 11:00, 13:00 и 15:00 организуются в «Инфо-избе» по адресу: улица Московская, дом 7.