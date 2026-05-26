 
Культура

Вечер памяти русского поэта Осипа Мандельштама прошел в ПсковГУ

Вечер памяти русского поэта Осипа Мандельштама прошел в ПсковГУ. Доклады о трагичной жизни и ярком творчестве подготовили студенты-филологи под руководством профессора Аиды Разумовской, сообщили в пресс-службе университета.

Фотографии: пресс-служба ПсковГУ

Осип Мандельштам оказал большое влияние на русскую поэзию XX века и сделал много открытий в поэтике стиха. Он писал о вечном: творчестве, времени, любви, самоощущению человека во времени. Все его произведения написаны по вдохновению, он не мог творить на заказ.

«Он пришел в этот мир в то время, кода человек перестал быть ценностью. Он чувствовал, что погибнет, поэтому выбрал для себя путь гражданского подвига. Он решил писать стихи, в которых рассказал всю правду о времени. Что давало ему силы? В чём он находил опору? В культуре в широком смысле слова. Мандельштам считал, что только культура способна противостоять разрушительной силе времени», — комментирует Аида Разумовская.

 


В 2026 году отмечается 135 лет со дня рождения Осипа Мандельштама. Он скончался от тифа в пересыльном лагере около Владивостока в 1938 году. Его вдова Надежда Мандельштам жила в Пскове с 1962 по 1964 год и преподавала английский язык в Псковском педагогическом институте.

