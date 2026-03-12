 
Культура

Мемориальную доску первому директору Детской художественной школы хотят установить в Пскове

Мемориальную доску художнику-графику, члену Союза художников СССР, основателю и первому директору Детской художественной школы города Пскова Валентину Васильеву планируют установить на стене мастерских Союза художников. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, данный вопрос вынесен на рассмотрение комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму 
Псковской городской Думы. 

В обсуждении также примут участие представители администрации города и прокуратуры. Заседание состоится 13 марта в 14:30 в малом зале заседаний в Псковской городской Думе.

Здание мастерских располагается в центре города, на улице Ленина, 1. Сейчас там также располагается выставочный зал Союза художников, где на регулярной основе проводятся различные выставки.

