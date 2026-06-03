Бесплатный концерт артистов из Китая и Италии откроет форум «На том стоим» в Пскове

В рамках торжественного открытия международного форума «На том стоим» в Картинной галерее Псковского музея-заповедника 10 июня в 11:30 состоится концерт исполнителей из Китая и Италии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

В программе – выступления оперной певицы Сян Фэнянь и итальянского певца и композитора Витторио Чентроне.

Сян Фэнянь – солистка, оперная исполнительница, ассистент-стажер Московской консерватории. Совершенствует свое мастерство под руководством профессора К. Кадинской. Обладает лирическим колоратурным сопрано. В репертуаре – арии из опер и камерно-вокальные сочинения А. Вивальди, Ф. Шопена, Р. Штрауса, Л. Бернстайна, М. Глинки, С. Рахманинова. Завоевала золотую медаль в молодёжной категории Всекитайского музыкального конкурса (2017) и золотую медаль конкурса китайской песни (2024). Обладательница многих престижных международных наград и премий в области музыкального искусства.

Витторио Чентроне, известный также как Лемури, – итальянский певец, композитор, аранжировщик, автор текстов песен. Начал творческую карьеру в рок-группе Futuritmi, затем дебютировал как сольный исполнитель. В 2003 году принял участие в музыкальном фестивале в Сан-Ремо в качестве автора песен с композицией «Chi sei non lo so». Автор рок-оперы «Lemuri il Visionario», в которой исполнил заглавную роль, взаимодействуя с анимированными рисунками карикатуриста Джулио Де Вита. В 2020 году получил приз за лучшее выступление на фестивале Musicultura в Мачерате. Финалист конкурса авторов песен «L'artista che non c'era» (2022) и конкурса The Voice Senior (2024).

Напомним, что с 10 по 14 июня в Пскове и других городах области вновь пройдет Псковский международный форум в поддержку российской истории и культуры «На том стоим». В культурной и деловой программах форума выступят российские и зарубежные гости – историки, философы и общественно-политические эксперты, музыканты и деятели культуры.

Концерт пройдет в паредном зале Картинной галереи псковского музея по адресу: улица Некрасова, дом 7. Дополнительную информацию можно узнать по телефону +78112331603.