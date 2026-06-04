Псковский музей-заповедник приглашает на экскурсию-прогулку до Покровской башни

Псковский музей-заповедник приглашает псковичей и гостей города на прогулку-сборную экскурсию «Районы, кварталы» от музейного квартала до Покровской башни 6 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Вас ждет путешествие по исторической части города, где каждый камень, каждая улочка хранят свою увлекательную историю. Известные личности, масштабные события и 500-летние храмы ждут нас на этом маршруте. В программу включено посещение Покровской башни!» - подчеркнули в музее.

Старт экскурсии запланирован на 15:00 в фойе главного здания Псковского музея (Некрасова, 7). Телефон для записи: +7(8112)331-603.