Уличная выставка по произведениям Пушкина открылась на Четырех углах в Пскове. ФОТО

Уличная выставка иллюстраций к произведениям поэта Александра Пушкина открылась в Сквере имени 60-летия Великого Октября в Пскове, дав старт Дню Пушкинской поэзии и русской культуры, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

В экспозиции представлены иллюстрации к произведениям писателя «Евгений Онегин», «Цыганы», «Граф Нулин», «Сказки о царе Салтане».

Выставка будет работать ежедневно.

Также 5 июня в Летнем саду состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику «Поэт и крестьянка». Далее на различных городских площадках выступают писатели из России и ближнего зарубежья, проходят творческие встречи в библиотеках. Завершит первый фестивальный день традиционное театрализованное шествие от площади Ленина в Финский парк.

Напомним, Дни Пушкинской поэзии и русской культуры проходят с 5 по 7 июня.