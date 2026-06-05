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Уличная выставка по произведениям Пушкина открылась на Четырех углах в Пскове. ФОТО

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Уличная выставка иллюстраций к произведениям поэта Александра Пушкина открылась в Сквере имени 60-летия Великого Октября в Пскове, дав старт Дню Пушкинской поэзии и русской культуры, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

В экспозиции представлены иллюстрации к произведениям писателя «Евгений Онегин», «Цыганы», «Граф Нулин», «Сказки о царе Салтане».

 

Выставка будет работать ежедневно.

Также 5 июня в Летнем саду состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику «Поэт и крестьянка». Далее на различных городских площадках выступают писатели из России и ближнего зарубежья, проходят творческие встречи в библиотеках. Завершит первый фестивальный день традиционное театрализованное шествие от площади Ленина в Финский парк. 

Напомним, Дни Пушкинской поэзии и русской культуры проходят с 5 по 7 июня. 

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