Наше всё: что ждет зрителя на Пушкинском празднике

В начале июня многие псковичи и гости города планируют посетить Пушкинские Горы. По случаю дня рождения Александра Сергеевича Пушкина поляна в «Михайловском» превращается в творческую лабораторию, где звучат музыка и стихи, проходят концерты и спектакли. Впрочем, и в областной столице в Дни Пушкинской поэзии и русской культуры планируется много ярких и интересных мероприятий, частью которых может стать и зритель. Подробности о том, что нового ждет гостей праздника и как до него добраться, узнала Псковская Лента Новостей.

Что нового?

В этом году Пушкинский праздник в Псковской области проходит в 60-й раз. По многолетней традиции в начале июня в Пскове и в музее-усадьбе поэта в Михайловском проходят мероприятия, посвященные творчеству великого поэта.

«Наверное, новое и главное - появляется ещё одна музыкальная сцена. В наш 60-й праздник сцену, которая всегда называлась «исторической», мы полностью отдаем нашим поэтам, которые приезжают. И это будет поэтическая, литературная сцена. А все наши музыкальные группы выходят на новую музыкальную сцену, где будут работать. Таким образом, планируются четыре сцены и уличные театры в общем пространстве праздника», - рассказал генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин.

По его словам, новая сцена будет находиться также на Поляне - слева от главной сцены - на месте когда-то популярного арт-объекта мероприятия - зайца из сена. «Вы её увидите и услышите. Зайца уже нет, но теперь там есть музыкальная сцена», - сказал он.

«Хедлайнером» Пушкинского праздника в этом году будет Мариинский театр. В частности, по словам Александра Робина, гостей мероприятия ждет опера с участием солистов Мариинского театра и гала-концерт Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.

Встречи с питателями и шествие в Пскове

5 июня, Псков

11:00 - Мастер-класс художника-иллюстратора Виктории Голубевой (Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А.Каверина, Октябрьский проспект, 7а);

12:00 - Мастер-класс художника-иллюстратора Марии Костенко (Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А.Каверина, Октябрьский проспект, 7а);

15:00 - Творческая встреча с поэтами России (Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я.Курбатова, ул.Профсоюзная, 2);

17:00 - Традиционное театрализованное шествие в рамках Дней Пушкинской поэзии и русской культуры (старт: площадь Ленина, финиш: Финский парк).

«Одной из главных городских площадок Дней Пушкинской поэзии и русской культуры выступит Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова. Программа в библиотеке обещает стать знаковой встречей современности с классикой. 5 июня там пройдут творческие встречи с мастерами пера. Подтвердили участие поэты из Дагестана, Якутии, Коми, Татарстана, Сирии, а также литераторы из Москвы, Санкт-Петербурга и Пскова. Гостей ждёт живой разговор о русской поэзии - вне штампов и официальных речей. Кроме того, в областной библиотеке для детей и юношества имени Каверина в этот день состоятся мастер-классы художников-иллюстраторов», - рассказали организаторы.

И, конечно, по традиции псковичи смогут увидеть традиционное театрализованное шествие. «В пятницу, в 17:00, стартуем от площади Ленина и идем к Финскому парку. В шествии будут принимать участие такие коллективы, как уличный театр «Точка», шоу барабанщиков из Республики Беларусь, государственный уличный театр Картони», студенты ГИТИС и другие наши партнеры», - напомнил Александр Робин.

Участники шествия проследуют к Троицкому мосту и до пешеходного моста в Финском парке. «Это уникальная возможность сделать необычные фото с персонажами сказок великого поэта, стать частью уличных перфомансов и зарядиться отличным настроением», - отметили организаторы.

5 июня, Пушкинские Горы

15:00 - Открытие выставки «"Медный всадник", - все мы находимся в вибрациях его меди...».

Выставка из фондов Всероссийского музея А.С.Пушкина (р.п. Пушкинские Горы, бульвар имени С.С. Гейченко, 1, Научно-культурный центр);

18:00 - Поминальный вечер «Помолитесь обо мне» с просмотром фильма-спектакля по поэме А.С.Пушкина «Полтава», читает Сергей Шакуров (Свято-Успенский Святогорский монастырь).

«На выставке «"Медный всадник", - все мы находимся в вибрациях его меди...» будут представлены экспонаты из Санкт-Петербурга, рассказывающие о работе Пушкина над одной из самых известных его поэм. Это произведения изобразительного искусства, скульптуры, редкие издания - 70 предметов из Всероссийского музея А.С. Пушкина. Здесь можно увидеть оригинальную и печатную графику, живопись от XVIII века до наших дней. Среди гравёров и художников - Ян ван дер Шлей, Христиан-Готлиб Гейзер, Александр Бенуа, Анна Остроумова-Лебедева, Игорь Ершов, многие другие. Также посетители увидят мебель пушкинской эпохи из фондов самого музея-заповедника», - рассказали организаторы.

Волшебное пространство праздника

6 июня, Псков

11.00 - Торжественная церемония возложения цветов к памятнику «Поэт и крестьянка», посвященная 227-летию со дня рождения А.С.Пушкина с участием российских писателей (Летний сад).

6 июля,Пушкинские Горы

10:30 - Освящение иконы Святителя Филарета Московского «Диалог с Пушкиным» (Свято-Успенский Святогорский монастырь, Успенский собор);

11:00 - Лития на могиле А.С.Пушкина (Свято-Успенский Святогорский монастырь, Успенский собор).

И, конечно, традиционным местом проведения праздничных мероприятий станет Поляна в музее-заповеднике «Михайловское».

Театрально-концертная дирекция Псковской области для удобства гостей разработала карту размещения площадок Дней Пушкинской поэзии и русской культуры. «Пусть она станет вашим проводником по волшебному пространству праздничной поляны, где искусство не ждет в залах, а выходит навстречу», - отметили организаторы.

Поляна в «Михайловском», главная сцена

11:00 - Концерт «Пушкин и... Михайловское». Часть 1;

12:00 - Официальное открытие Дней Пушкинской поэзии и русской культуры;

12:30 - Концерт «Пушкин и... Михайловское». Часть 2;

14:00 - Концертная программа от Александра Ф. Скляра и группы «Ва-Банкъ»;

18:00 - Опера «Скупой рыцарь» с участием солистов Мариинского театра и гала-концерт сводного симфонического оркестра Псковской области.

«Показ мультсериала «Пушкин и… Михайловское» в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области - это уникальный творческий проект, где каждый кадр дополняется живой музыкой композитора Вячеслава Круглика и звучанием пушкинского слова. Стихи Александра Сергеевича прозвучат в живом исполнении Народного артиста России Сергея Мигицко - его голос подарит знакомым строкам новое дыхание», - рассказали организаторы.

Программа разделена на два отделения - два времени года, два этапа пути поэта. В «Лете» Пушкин, поначалу тяготившийся ссылкой, открывает красоту и мудрость деревенской жизни. В «Осени» наступает пора раздумий и творческого пробуждения - рождаются строки, которые позже станут классикой русской литературы. «В кадре оживут яркие персонажи пушкинской эпохи: няня Арина Родионовна, лицейские друзья Пущин и Дельвиг, хозяйка усадьбы Тригорское Прасковья Осипова‑Вульф и её близкие - те, кто вдохновлял юного поэта. Через призму анимации и музыки перед зрителями развернётся история становления гения - полная тепла, юмора и глубоких откровений», - пояснили в ТКД.

Также на главной сцене выступит легендарный Александр Ф. Скляр вместе с группой «Ва‑Банкъ». Зрителя ждет сочетание высокой поэзии и искреннего рок‑н‑ролла, а также любимые хиты, ставшие частью культурного кода нескольких поколений: «Маршруты московские», «Эльдорадо», «И снова май месяц» и другие.

Поляна в «Михайловском», музыкальная сцена

12:10 - Мюзикл «Сказочная жизнь» от Творческого союза «Пакава Ла Фамилия»;

13:20 - Музыкальный спектакль «Пушкин. Живой звук»;

15:00 - Концертная программа от группы «Тереля»;

16:00 - Спектакль «Евгений Онегин» от Государственного русского театра драмы им.Ф.А.Искандера (Республика Абхазия).

«Творческий союз «Пакава Ла Фамилия» выступит с мюзиклом «Сказочная жизнь» - необычной интерпретацией биографии и творческого пути Пушкина. Московское содружество музыкантов известно своими смелыми экспериментами. Их выступления - это искусный музыкальный перформанс с элементами пластического театра и хореографии: от драматичного рейва до весёлого карнавала», - рассказали в ТКД,

По словам организаторов, настоящей находкой для любителей глубокой и эмоциональной музыки станет концерт группы «Тереля». Автор проекта, Анастасия Тереля, актриса Театра на Малой Бронной, вместе с саунд-продюсером Антоном Макаровым создают музыку, которая резонирует с нашими внутренними переживаниями. Группа уже попала в список 100 перспективных артистов 2025 года от VK Музыки и выступает на крупнейших музыкальных фестивалях страны. «Концерт начнется в 15:00, но учитывайте, что время может немного смещаться в фестивальном режиме», - заметили организаторы.

Завершит программу спектакль «Евгений Онегин» Государственного русского театра драмы им. Ф.А. Искандера (Республика Абхазия). «На музыкальной сцене в Михайловском оживёт хрестоматийный сюжет о скучающем цинике, который, уехав в деревню в поисках смысла жизни, вновь сталкивается с утратой: разбивает сердце наивной девушке и убивает на дуэли лучшего друга. В этой новой интерпретации Театра Искандера раскрывается история поиска любви, близкая каждому зрителю. Спектакль играется в условных декорациях и стилизованных костюмах, но при этом сохраняет дух русского психологического театра», - сообщили организаторы.

Поляна в «Михайловском», историческая сцена

12:00-17:00 - Выступления делегации поэтов «Союза писателей России». Выступление поэтов Псковской области;

12:40-12:50 - Финал спектакля-променада «Все как у людей» от театра «Разгар»;

13:00-13:15 - Выступление делегации поэтов «Союза писателей России» (Любовь Ануфриева (Коми)/ Багаутдин Аджиев (Махачкала)/ Лилия Гайбадуллина (Татарстан);

13:15-13:35 - Музыкально-поэтическая программа Полины Кондратенко;

13:35-13:45 - Выступление делегации поэтов РФ (Низар Канаан (Сирия)/ Зинаида Архипова (Саха);

13:45-14:20 - Группа idst (Андрей Сенькин);

14:20-14:35 - Выступление делегации поэтов Псковского регионального отделения Союза писателей России (Игорь Плохов, Татьяна Рыжова, Надежда Камянчук);

14:35-14:50 - Выступление поэта Дарьи Ильговой;

14:50-15:00 - Выступление псковских поэтов Андрея Бениаминова, Виты Пшеничной, Нади Рязанцевой;

15:00-15:40 - Интерактивный игровой перформанс «Бакенбарды» от Московского уличного театра «За углом»;

15:45-16:00 - Выступление делегации поэтов псковского регионального отделения Союза писателей России и совета молодых литераторов (Ульяна Наделко, Ольга Бузницкая, Александр Себежанин);

17:00-17:10 - Финал спектакля-променада «Все как у людей» от театра «Разгар»;

17:30-18:00 - Интерактивный игровой перформанс «Бакенбарды» от Московского уличного театра «За углом».

«На исторической сцене в Михайловском выступит группа idst. Музыканты играют нарративный рок («нарратив» - это история). В их треках нет привычных припевов. Вместо этого - сюжет, который разворачивается от начала и до конца, а музыка становится его голосом. Их называют «роком из спального герцогства» за камерность, искренность и ту самую атмосферу уюта, в которой рождаются настоящие чувства. Выступление пройдёт в акустике и неполным составом - именно для того, чтобы вы услышали каждое слово и каждую ноту», - пояснили организаторы.

Поляна в «Михайловском», фольклорная сцена

11:30 - 12:00 - Традиционное шествие творческих коллективов из муниципалитетов Псковской области;

12:30 – 13:00 - Творческие визитки делегаций округов Псковской области;

13:00 – 16:00 - Фольклорная программа от коллективов Псковской области.

Поляна в «Михайловском», общее пространство

10:00 – 17:00 - Работа совместной площадки Пушкинского Заповедника и Почты России;

10:00 – 17:00 - Мастер-классы от центра творческих музейных программ Пушкинского Заповедника;

13:00 – 17:00 - Творческая программа от Государственного уличного театра «Картонии»;

12:00 – 18:00 - Киностудия «Картония» от Государственного уличного театра «Картонии»;

12:00 – 12:40 - Спектакль-променад «Все как у людей» от театра «Разгар»;

12:50 – 13:10 - Петрушечное представление «Дон Гуан» от Театрального проекта «Запалки»;

13:00 – 17:00 - Творческая программа от московского уличного театра «ЗаУглом»;

13:00 – 17:00 - Работа площадки Псковской областной научной библиотеки им. В.Я. Курбатова и мастер-классы художников-иллюстраторов Леси Улановой, Виктории Голубевой и Марии Костенко;

13:10 – 13:40 - Шоу барабанщиков «Барабэнд шоу» (Республика Беларусь);

13:20 – 13:40 - Спектакль «Чудо-парк Пушкина на острове Буян» от уличного Театра «Точка»;

14:00 – 14:50 - Спектакль «Пир во время чумы» от студентов ГИТИС;

14:30 – 15:00 - Петрушечное представление «Дон Гуан» от Театрального проекта «Запалки»;

15:00 – 15:30 - Спектакль «Чудо-парк Пушкина на острове Буян» от уличного Театра «Точка»;

15:30 – 16:00 - Шоу барабанщиков «Барабэнд шоу» (Республика Беларусь);

16:00 – 16:20 - Петрушечное представление «Дон Гуан» от Театрального проекта «Запалки»;

16:20 – 17:00- Спектакль - променад «Все как у людей» от театра «Разгар»;

16:30 – 17:00 - Спектакль «Чудо-парк Пушкина на острове Буян» от уличного Театра «Точка»;

17:00 – 17:40 Спектакль «Пир во время чумы» от студентов ГИТИС;

17:20 – 17:50 - Шоу барабанщиков «Барабэнд шоу» (Республика Беларусь).

«Традиционно нас ожидает шествие районов Псковской области, творческих коллективов из муниципалитетов. И, конечно, их визитки на фольклорной сцене», - рассказал Александр Робин.

Порадуют зрителей и выступления уличного театра Картонии. «Уже который год площадка Министерства Картонии на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры становится настоящим центром притяжения для семей и любителей искусства. Здесь каждый найдет что-то для себя - и взрослые, и дети! Приглашаем вас в причудливую картонную страну, где фантазия не знает границ! Государственный уличный театр "Картонии" готов удивить вас своей новой творческой программой», - рассказали в ТКД.

Территория Пушкинского Заповедника

12:00 - 18:00 - Лаборатория «Там лес и дол ведений полон» от Уличного театра «Странствующие куклы господина Пэжо»;

12:30 - 13:00 - Моноспектакль «Рыбка» от студентов ГИТИС;

13:00 - 13:30 - Спектакль - променад «Чернавка» от студентов ГИТИС;

15:00 - 15:30 - Моноспектакль «Рыбка» от студентов ГИТИС;

16:00 - 16:30 - Спектакль - променад «Чернавка» от студентов ГИТИС.

«Три совершенно новые постановки, вдохновленные наследием Александра Сергеевича Пушкина, будут представлены зрителям в формате уличного театра. Это премьеры уличных спектаклей студентов магистратуры Российского института театрального искусства - ГИТИС: «Пир во время Чумы: любовь», «Чернавка» и «Рыбка»», - рассказали организаторы.

Как добраться?

В этом году автобусов из Пскова и Великих Лук на Дни Пушкинской поэзии и русской культуры не планируется. Зрители могут доехать до Пушкинских Гор на личном транспорте. Традиционно для гостей праздника будут подготовлены парковки. «Одна находится в Пушкинских Горах, а вторая - непосредственно на подъезде к Поляне в Михайловском. Это так называемые «перехватывающие» парковки. От этих парковок, если вы приедете на своём личном автотранспорте, каждые 10-20 минут до Поляны вас будут доставлять бесплатные шатлы», - сообщил Александр Робин.

По его словам, парковки по-прежнему будут располагаться на зеленой зоне. «Пока погода хорошая, поэтому вязнуть никто не будет. Но, если что, будем всей поляной выталкивать автомобили зрителей», - пошутил он.

Отдельных точек Wi-Fi на территории признака не планируется. Организаторы надеются, что будет работать мобильный интернет.

Праздник при любой погоде

7 июня, Псков

18:00 - Концертная программа Государственного оркестра камерной музыки Леонида Лундстрема (Зеленый театр).

Мероприятие проходит в рамках президентского нацпроекта «Семья» при поддержке министерства культуры Российской Федерации, правительства Псковской области и ФГБУК «Росконцерт». Концерт состоится при любой погоде, но поскольку Зеленый театр - площадка открытая, в случае неблагоприятного прогноза организаторы советуют зрителям захватить дождевики.

А уже сейчас для псковичей и гостей города на Четырёх углах, в сквере имени 60-летия Великого Октября, работает уличная выставка иллюстраций к произведениям А.С.Пушкина.

Любуйтесь красочными иллюстрациями, изучайте программу и планируйте выходные. Дни Пушкинской поэзии - это всегда весело, ярко и по-летнему тепло!

Светлана Синцова

Фото из архива ПЛН