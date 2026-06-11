Фолк-группа из Санкт-Петербурга «Трикветрум» выступит на фестивале «Исаборг»

Ярким музыкальным событием фестиваля «Исаборг» станет выступление известной фолк-группы из Санкт-Петербурга «Трикветрум». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

«Трикветрум» – команда единомышленников, исполняющих старинную музыку на редких инструментах в оригинальных аранжировках. Особенностью коллектива является стремление сделать звучание максимально аутентичным, что делает атмосферу раннесредневековой культуры «Исаборг» незабываемой.

Во время фестиваля «Трикветрум» выступит с несколькими концертами днем и вечером.

Напомним, что фестиваль «Исаборг-2026» пройдёт 12 и 13 июня в Изборской крепости.