В Пскове состоялся концерт «Россия одна для всех», посвящённый Дню России

12 июня в Пскове состоялся праздничный концерт «Россия одна для всех», посвящённый Дню России, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Константин Красильников / ПЛН

Программа концерта - это рассказ об общей истории, традициях многонационального народа, доблести воинов и самых светлых надеждах псковичей.

Языком танца, песни и поэзии лучшие артисты Псковского края прославляли на сцене Зелёного театра фундаментальные ценности, на которых основывается национальный код каждого русского человека.