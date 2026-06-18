Семейную икону Пушкиных покажут в «Михайловском» в день рождения матери поэта

В предстоящее воскресенье, 21 июня, в Государственном музее-заповеднике Александра Пушкина «Михайловское» будут отмечать день рождения Надежды Пушкиной, внучки легендарного «царского арапа» Абрама Ганнибала и матери Александра Пушкина.

Портрет Н.О. Пушкиной. 1810-е годы. Художник Ксавье де Местр. Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, по традиции центральным музейным событием праздника станет выставка одного предмета. В доме поэта в мемориальной усадьбе Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское», в гостиной, только в течение этого дня можно будет увидеть одну из самых ценных реликвий рода Пушкиных — старинную, конца XVIII века, икону «Воскресение Христа».

«На обороте образа рукой Натальи Пушкиной, жены поэта, сделана запись о том, что при смерти своей Надежда Осиповна благословила им свою старшую внучку Марию — первенца Александра Сергеевича и Натальи Николаевны. Эту меморию, требующую особых условий хранения и экспонирования, показывают гостям только раз в году, в день рождения матери поэта», - уточнили в музее.

Икона «Воскресение Христа» (конец XVIII века) из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Ещё одним ярким событием музейного праздника обещает стать выступление воспитанников театральной студии «На Думской» из петербургской музыкальной школы имени Николая Римского-Корсакова. Юные артисты представят жителям и гостям Святогорья музыкально-драматический спектакль «Граф Нулин». В музее напомнили, что поэму, которая взята в основу этого спектакля, Александр Пушкин написал именно здесь, в Михайловском, в первый год своей так называемой северной ссылки. Вход на спектакль свободный для всех желающих.

Следующий пункт праздничной афиши — поэтическая прогулка «Прекрасная креолка» с известным актёром, лауреатом премии «Овации» Михаилом Драгуновым. Современники называли Надежду Пушкину прекрасной креолкой и за не самое обычное происхождение — от знаменитого «царского арапа», и за унаследованную от деда, Абрама Ганнибала, смуглую южную красоту.

«Откуда у Надежды Осиповны появилась «привычка к перемене мест», какими были отношения этой необычной женщины и её гениального сына и почему Пушкин сокрушался “о кратком времени материнской нежности“ — обо всём этом мы поговорим на поэтической прогулке», — анонсирует свою работу сам артист.

И, разумеется, весь день на балконе Дома-музея поэта в Михайловском можно будет любоваться выставкой цветочных растений, характерных для дворянских усадеб во времена Пушкина. Из года в год эту выставку называют по цитате из письма Надежды Осиповны дочери Ольге (из Михайловского, 23 июля 1834 года): «Сад наш прелестен…».

«За этим определением — “прелестен“ — в письме следует: “…в нём много цветов и три цветника, цветы на балконе и в комнатах“, — рассказали в музее. — Традиция иметь в усадьбе множество цветущих растений сложилась в “золотой век“ садово-паркового искусства в России: в конце XVIII — начале XIX столетия. Не было исключением и Михайловское. Вот и в наше время, как и при Пушкиных, мемориальная усадьба наполнена цветущими растениями».

Подготовили цветочную экспозицию сотрудники музейной садово-парковой службы. Предполагается, что она будет работать в течение пяти дней, до 25 июня включительно.

Полезные подробности обо всём, включённом в праздничную афишу 21 июня, можно найти на официальном сайте Государственного музея-заповедника Александра Пушкина «Михайловское», в разделе «Календарь событий → Июнь → “День рождения Надежды Осиповны Пушкиной“», — отметили в музее.