«Подызбицу» XVI века восстановят в Пскове

В историческом центре Пскова пройдет реставрация уникального памятника гражданской архитектуры XVI века – «Подызбицы», сообщили в федеральном автономном учреждении «Главное управление государственной экспертизы». Объект культурного наследия федерального значения приспособят к современному использованию. Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы России.

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«Подызбица» представляет особую ценность для изучения архитектуры XVI - XVIII веков. Это уцелевшая каменная часть старинного здания, в которой сочетаются черты древних построек Пскова.

Подызбица с деревянным вторым этажом до пожара. Фото 1999 г.

Памятник расположен на улице Детская, 4. Первоначально каменный объем подызбицы, вероятнее всего, использовался как кладовая для хранения хозяйственных и пищевых запасов. Позднее каменную постройку увеличили деревянными объемами и использовали под жилье.

Подызбица. Фото основного помещения

«Реставрация «Подызбицы» позволит не только сохранить подлинный образец псковской гражданской архитектуры, датируемый XVI–XVIII веками, но и создать условия для дальнейшего изучения его историко-архитектурных особенностей», - отметил представитель Главгосэкспертизы России Константин Беляев, аттестованный эксперт по объектам культурного наследия.

До проведения противоаварийных работ здание представляло собой каменный прямоугольный двухчастный объем со сводчатыми перекрытиями и кирпичными пристройками с южной и восточной сторон, с надстроенным деревянным жилым этажом. Деревянные и кирпичные элементы постройки пострадали в результате пожара.

Одна из задач проекта реставрации – сохранение памятника архитектуры путем воссоздания утраченных конструкций и приспособления к современному использованию. Верхний этаж здания, не входящий в предмет охраны, восстановят в каркасной технологии из клееного бруса. После завершения работ общая площадь здания составит 255,41 кв. м.

Заказчик - ООО «ПрофТрейд Инвест». Генеральный проектировщик - ООО Группа компаний «Профессиональные инвестиции».